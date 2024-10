Es la noticia del momento y no solo ella es la protagonista. La modelo Gisele Bündchen está embarazada de su tercer bebé, el primero con su novio Joaquim Valente y buena nueva se conoce a dos años de su divorcio con Tom Brady. Ante este escenario, muchos se preguntaron qué opina el jugador de fútbol americano con el que estuvo casada por 13 años y tiene a dos hijos llamados Benjamin Rein, de 14 años, y a Vivian Lake, de 11. En medio del furor causado por la revelación de su dulce espera, él usó su cuenta en Instagram para compartir un melancólico mensaje. Aquí te explico el significado de la canción que usó mientras su exesposa está muy feliz con su nuevo amor.

“Gisele y Joaquim están felices por este nuevo capítulo en su vida y esperan crear un ambiente tranquilo y amoroso para toda la familia”, dijo una fuente cercana a la celebridad en un comunicado compartido con PEOPLE. Por su parte, otras fuentes agregaron a TMZ que esperarán que nazca para revelar si se trata de una niña o niño y el nombre elegido.

Si bien el exjugador de la NFL de 47 años no ha hecho una declaración oficial sobre la gran noticia que involucra a la top model y su novio, un instructor de Jiu-Jitsu de 37 años y de origen brasilero, sí realizó una peculiar publicación en redes sociales que no pasó desapercibida.

Gisele Bündchen, quien ya tiene dos hijos con el jugador de fútbol americano Tom Brady, está embarazada de Joaquim Valente, con quien volvió a creer en el amor. (Foto: AFP / @valentebrothers en Instagram)

El melancólico mensaje de Tom Brady

Solo pasaron unas horas desde que PEOPLE compartió que su exesposa Gisele Bündchen espera su primer hijo con Joaquim Valente para que el exjugador de los New England Patriots usara sus historias de Instagram para publicar una linda puesta de sol acompañada de la canción ‘Landslide’, de The Chicks.

Para hacer aún más peculiar el mensaje, la figura de la NFL compartió la letra junto a unos emojis de corazón: “Oh, espejo en el cielo, ¿qué es el amor? / ¿Puede el niño que llevo dentro elevarse? / ¿Puedo navegar a través de las cambiantes mareas del océano?”.

Tom Brady hizo esta melancólica publicación en su cuenta oficial. (Foto: @tombrady / Instagram)

Tras su publicación, más de uno se preguntó qué quería decir su mensaje y si este ocultaba algo porque su significado va por los cambios en la vida y las relaciones, así como los retos.

Y es que otra de las estrofas de ‘Landslide’, que no aparece en la publicación, también dice: “Bueno, he tenido miedo de cambiar / Porque he construido mi vida a tu alrededor / Pero el tiempo te hace más audaz / Incluso los niños se hacen mayores / Y yo también me estoy haciendo mayor”.

Según informa TMZ, la modelo Gisele Bündchen no quería que su exesposo y padre de sus dos primeros hijos se enterara por los medios que estaba embarazada de su novio. Es así que se comunicó con él para informarle y que sus dos hijos mayores, Benjamin y Vivian también están al tanto de la noticia. Además, ella también compartió mucho tiempo con Jack, de 17 años, hijo a quien el expasador de la NFL comparte con su ex Bridget Moynahan.

Tom Brady es padre de Benjamin Rein y Vivian Lake junto a Gisele Bündchen y Jack, de 17 años, con su ex Bridget Moynahan. (Foto: @tombrady / Instagram)

La separación de Tom Brady y Gisele Bündchen

Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron su divorcio en octubre de 2022 tras varios meses de rumores de crisis matrimonial que, al parecer, tuvieron su punto de inicio cuando él volvió a jugar fútbol americano tras haber decidido retirarse.

La familia completa se mudó a Florida desde Massachusetts después de que firmara con los Tampa Bay Buccaneers. Tras esto, su hijo Benjamin comenzó a estudiar jiu-jitsu en el estudio Valente Brothers en Miami Beach, Florida, dirigido por Joaquim Valente y sus hermanos, Pedro y Gui. Al poco tiempo, ella también comenzó a recibir clases de defensa personal y dijo que se sentía “más fuerte” y “empoderada” y en julio de 2022, Bündchen realizó una sesión de fotos para la revista Dust con el entrenador y sus hermanos.

Finalmente la pareja tomó caminos separados tras 16 años juntos. En noviembre de 2022 la modelo fue vista con Valente en Costa Rica y negaron una relación. Fue en febrero de 2024 que la revista People accedió a información de una fuente confiable que aseguraba que estaban saliendo desde junio de 2023. Ahora se convertirán en padres luego que ella se diera una nueva oportunidad en el amor tras el divorcio.

