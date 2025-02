Llegó al Caesars Superdome para apoyar a Travis Kelce en el Super Bowl LIX contra los Philadelphia Eagles y su ingreso no pasó desapercibido. La cantante Taylor Swift se hizo presente en una noche más que especial para su novio y el equipo de los Kansas City Chiefs quienes buscan el tricampeonato con su también estrella Patrick Mahomes. Desde New Orleans, una de las ciudades más visitadas de los Estados Unidos, la cantante regaló a los miles de televidentes un look con un poderoso significado. Aquí te cuento los detalles de su presentación oficial que fue un total ‘Touch Down’.

El recinto deportivo ubicado en Luisiana y donde disputan como locales los New Orleans Saints recibió a diversas celebridades como el actor Bradley Cooper; Lionel Messi, quien vivirá su primer Super Tazón desde su llegada a los EE.UU.; la estrella de Hollywood Paul Ruud; el nuevo presidente del país, Donald Trump; Adam Sandler, D-Jax, Olivia Dunne, Druski y Jay-Z, Paul McCartney, entre otros.

Sin embargo, quien atraería más miradas por su relación con la figura de los Kansas City Chiefs sería, sin dudas, Taylor Swift. La cuenta oficial de la National Football League (NFL) en redes sociales compartió un ‘sneak peek’ o adelanto de su llegada al Caesars Superdome.

Taylor Swift llegó para ver el partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans. (Foto: @NFL / X)

Qué look usó Taylor Swift para el Super Bowl 2025: significado

La cantante llegó junto a Ice Spice luciendo un outfit monocromático de pies a cabeza con un top y blazer blancos de botones cruzados de Saint Laurent, así como un short de mezclilla. El look fue complementado exitosamente con botas altas blancas y sus característicos labios rojos y cat eye negro. Eso no fue todo, ya que para darle un significado más potente y en clara referencia al uniforme del equipo de su novio, también usó un bolso de mano de Givenchy, en el modelo Voyou Nano y collar rojos. Eso sí, no olvidó el collar con la “T” colgante de la diseñadora de joyas Lorraine Schwartz que causó revuelo en la alfombra roja de los Grammys 2025.

Taylor Swift optó por un look monocromático de pies a cabeza. (Foto: @NFL / X)

Si bien cada prenda y accesorio elegido tiene en conjunto una clara referencia al equipo del hombre que le robó el corazón, lo que más predominaba es el color blanco y si vamos a su significado en el deporte es una clara señal de orden, dominio y control, además de ser el tono elegido por los líderes y que brinda claridad mental. En conjunto, detalles que no le deben faltar a él y sus compañeros para cantar victoria. Además, desde ‘USA Today’ se preguntaron si es esto un anuncio de compromiso y que su look aumenta las especulaciones de que habrá una propuesta de matrimonio tras la final.

Esta elección fue totalmente distinta a la del 2024 cuando los Chiefs jugaron la final contra los San Francisco 49ers y apostó por un top tipo corset con mom jeans en color negro y aplicaciones de cristales con una chaqueta con los colores del equipo.

En otro video también compartido por la NFL se pudo observar a la cantante en la lujosa suite por la que la artista internacional pagó 2 millones de dólares, según informó Telemundo. Por ese precio, la intérprete de ‘Love Story’ podrá disfrutar de un menú con mucha calidad mientras observa cada jugada. Habrá bandejas de sushis, sándwiches, torres de mariscos y filetes Tomahawk con el logo del Super Bowl LIX grabado en el hueso. Además, tendrá acceso a una barra libre de mixología, en donde podrá tomar tragos exóticos creados específicamente para el Super Tazón.

Taylor Swift has arrived at Super Bowl LIX in New Orleans.



(Source: NFL) pic.twitter.com/re244XoU6x — Mark J. Burns (@markjburns88) February 9, 2025

El look de Travis Kelce en el Super Bowl 2025

Así como su novia deslumbró, una de las principales estrellas del partido no podía quedarse atrás. Travis Kelce arribó al estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con un traje personalizado de Amiri, la marca de lujo fundada por Mike Amiri y que también eligió en 2024. El número 87 de los Chiefs apareció con un traje holgado de color rojo ladrillo compuesto por un blazer de abotonadura doble y un pantalón de pierna ancha. Con una estética retro, el jugador también lució una camisa del mismo color que incluye destellos plateados, algo que muchos han interpretado como un augurio de éxito para la final de temporada de la NFL.

Travis Kelce llegó con un look totalmente retro o vintage. (Foto: @NFL / X)

Eso no fue todo, ya que agregó un par de mocasines en blanco y negro que alimentaron la estética vintage, gafas, un broche de una rosa real bañada en oro de 24 quilates y un bolso bowling de piel color negro.

¿Por qué Taylor Swift y Brittany Mahomes vistieron de blanco en el Super Bowl?

Brittany, esposa de Patrick Mahomes, también llegó a la final de la NFL con un top corsé blanco y una chaqueta de jean y pantalones a juego que tenían la palabra “Chiefs” estampada en rojo en la parte inferior. Al igual que Taylor Swift, ella también optó por el blanco pero, ¿hay una razón detrás de esto? Según Sports Illustrated , los equipos que han usado camisetas blancas durante el Super Bowl históricamente han tenido más posibilidades de llevarse a casa el Trofeo Lombardi.

Sin embargo, desde Daily Mail precisan que en 2023, los Kansas City Chiefs vistieron camisetas blancas cuando ganaron su primer Super Bowl y en 2024 triunfaron vistiendo camisetas rojas. Además, este 2025 el equipo volverá a vestir camisetas blancas, por lo que es posible que Taylor y Brittany quisieran rendir homenaje a sus parejas vistiendo el mismo color.

Otro significado para el color blanco es el que detallan desde Essentially Sports, ya que también representa “victorias de los desvalidos, historias de remontadas y una compostura inquebrantable bajo presión”. Sin dudas, una elección totalmente pensada por parte de ambas.