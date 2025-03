Los cantantes facturan con sus canciones y es por eso que cada cierto tiempo lanzan nuevos temas. Precisamente, Christian Nodal y Cazzu estrenaron hace poco, por separado, un sencillo. En el caso del nacido y criado en Sonora, dio a conocer ‘El Amigo’, y en el caso de la intérprete argentina, publicó ‘Con Otra’. Ambos temas han generado revuelo en las redes sociales. Pero no creas que solo ellos están dando de qué hablar ahora, pues Ángela Aguilar hizo un sorpresivo anuncio justo después de los primeros artistas mencionados.

Antes de profundizar en el accionar de la hija de Pepe Aguilar, es necesario subrayar que el motivo de la popularidad de los temas indicados arriba es la letra que tiene cada uno. Y es que ambas canciones serían indirectas muy directas para una expareja.

“De ‘cora’, me alegra que ya tu vida no esté negra, que él le puso color y estás mucho mejor, se te nota y me cuentan. No es secreto que tú merecías más de lo que te di. Él fue el que ganó, yo fui el que perdí, y me frustra, hablar de eso no me gusta”, se le escucha decir a Nodal en ‘El Amigo’. Para muchos usuarios esas palabras podrían ser para su ex Belinda o para la misma Cazzu, quien es la madre de su hija Inti.

Christian Nodal y Cazzu estuvieron juntos casi dos años. Ambos anunciaron su separación en mayo de 2024. (Foto: Juan Naharro Gimenez / Getty Images)

Con respecto a ‘Con Otra’, en esa canción Cazzu llega a expresar: “Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo”. Nuevamente, para varios internautas, esas palabras serían una clara indirecta para Ángela Aguilar, quien durante bastante tiempo ha sido señalada como la mujer que se metió en la relación entre la argentina y Nodal. “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “no te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra” son otras frases que se le escucha decir a ‘La Jefa’ en el tema.

Como Ángela Aguilar también es cantante, hace poco utilizó su cuenta de Instagram (@angela_aguilar_) para anunciar a sus seguidores que pronto dará a conocer música nueva. Ella subió cuatro videos en la sección de historias para informar sobre ello. En ninguno se le llega a ver el rostro. Solo se alcanzan a apreciar sus pies por momentos, mientras recorre un jardín y su casa.

A través de Instagram Stories, Ángela Aguilar anunció que pronto estrenará música nueva. (Foto: @angela_aguilar_ / Instagram)

“Este amor no lo voy a esconder”

De acuerdo a Infobae, en la primera grabación, Ángela Aguilar llega a cantar: “Esta bien si me creen, pero si no también. Muy mi vida y la de cada quien. Porque este amor no lo voy a esconder”. Esas palabras serían parte de una respuesta que ella le estaría dando a Cazzu. ¿Cuándo se conocerá el nombre de la canción y cuándo será estrenada? Eso, de momento, nadie sabe.