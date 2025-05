A veces la vida se encarga de darnos vueltas que no pedimos, giros tan inesperados que uno se queda sin saber si reír, llorar o simplemente respirar hondo y seguir. Te quiero contar una peculiar historia y, aunque tiene momentos duros, también está llena de lucha, de resiliencia y, sobre todo, de esa chispa que tienen los que nunca se rinden. Se trata de Carlitos el Productor, sí, el mismo que seguro has visto alguna vez en “El gordo y la flaca”.

En los últimos días, el personaje de Univision ha sido noticia por haber sido arrestado el domingo 18 de mayo por la madrugada, pero hay algo pintoresco en medio de todo este mal momento. Carlitos, cuyo nombre real es Juan Espinosa, tiene esa mezcla única de humor, honestidad y ternura que te atrapa desde el primer momento. Su historia, contada de manera íntima en el podcast “Cara a cara con Rodner” —de Rodner Figueroa— no es solo un testimonio de superación, es también una cachetada suave (pero firme) a todos los prejuicios que aún cargamos como sociedad. Y ojo, lo de “fue arrestado por un policía” tiene mucho que ver, tal y como has podido saberlo gracias al titular.

Carlitos el Productor ha tenido una vida llena de momentos buenos y malos, pero siempre pudo salir adelante hasta afianzarse en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos

UN SUEÑO TRUNCADO POR LA ESTATURA, NO POR LA CAPACIDAD

Desde niño, Carlitos soñaba con ser policía. Sin embargo, tiene acondroplasia, una condición que afecta el crecimiento óseo y causa enanismo. Pasó el examen físico de la academia policial, dominaba artes marciales como un experto, pero le dijeron que no tenía el tamaño requerido. Así de simple. Así de injusto.

Imagínate que te digan que no puedes ser lo que sueñas, no por falta de talento o disciplina, sino por algo que ni siquiera puedes controlar. “Yo quiero ser grande, quiero ser igual que mi papá”, les decía a sus padres. Y aunque no alcanzó esa estatura física, te aseguro que su presencia en la vida de muchos es gigantesca.

Antes de brillar en la pantalla, Carlitos tuvo que pagar un precio alto. Trabajó en una gasolinera, en una tienda de ropa hawaiana y hasta vivió seis meses en su carro. Sí, como lo lees. Se rifó todo por un sueño que aún ni sabía que existía. Pero un día, un productor lo vio en esa tienda y le propuso trabajar en América TeVé, un canal local. De ahí nació el showman que hoy conocemos.

Contaba con humor cómo le tocaba disfrazarse de pavo para Thanksgiving o de duende en Navidad. “Hacía el ridículo”, decía entre risas, pero cada uno de esos momentos lo fue acercando a su verdadero lugar.

No fue fácil crecer diferente. Carlitos contó que el bullying en la escuela era pan de cada día, pero en lugar de amargarse, encontró su propia herramienta de defensa: el humor. “O se ríen de mí o se ríen conmigo”, decía. Y esa frase esconde una sabiduría brutal. Aprendió a controlar la narrativa, a quitarle el poder a quienes querían hacerlo sentir menos.

Esa habilidad para reírse de sí mismo, para conectar con la gente desde la autenticidad, fue lo que lo catapultó en la televisión. Don Francisco lo acogió en “Sábado Gigante”, y más tarde, “El gordo y la flaca” se convirtió en su casa durante casi dos décadas.

Fue Carlos Medina, productor del programa, quien lo llamó un día para que ayudara con una entrevista a Gloria Trevi. De ahí nació ‘Carlitos el productor’, ese personaje entrañable que se ganó un lugar no solo frente a cámaras, sino en el corazón del público. Lleva 19 años en el programa, y dice que el día que se acabe, seguirá trabajando “hasta que el público diga”.

A los 41 años, con dos hijos —uno con acondroplasia y otro sin la condición—, sigue viendo la vida con una actitud que contagia. “Yo me veo como una persona de seis pies”, asegura. Y te juro que cuando lo escuchas, lo crees.