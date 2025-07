Después de 4 años de espera, Justin Bieber ha lanzado hoy su séptimo álbum de estudio ‘SWAG’ , generando gran expectativa entre sus fans, quienes ansiaban su regreso a la música. Sin embargo, lo más llamativo fue la sutil composición lírica en una de sus canciones, que surge en medio de fuertes rumores de un posible divorcio con su esposa Hailey Bieber . ¿Qué mensaje ha transmitido el popular cantante con estas letras? En esta nota te contaré los detalles.

Este nuevo disco, que incluye 21 canciones, presenta colaboraciones con los cantantes Gunna, Sexy Red, Cash Cobain, Lil B, Druski, Eddie Benjamin entre otros, pero lo que realmente cautivó y llamó la atención a muchos seguidores de Justin fue la profundidad lírica de su tema “Walking Day”.

Esta canción revela que, a pesar de los distintos desacuerdos y problemas que aparecieron en su vida matrimonial, el artista canadiense de 31 años seguirá permaneciendo a lado de Hailey.

“Cariño, no me voy a marchar. Eres mi diamante. Te di un anillo, te hice una promesa, te dije que cambiaría. Es solo la naturaleza humana. Estos dolores de crecimiento y, cariño, no me voy a marchar”, es parte del estribillo de esta canción traducida al español.

Hailey Bieber y su hijo Jack aparecen en el concepto visual del nuevo álbum de su esposo Justin. (Créditos: @lilbieber | Instagram)

Hailey Bieber y su mensaje ante los rumores

Como parte de la promoción de este nuevo álbum, Hailey Bieber aparece en el concepto visual y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje contundente sobre los rumores de una posible crisis matrimonial con el músico.

“¿Por fin les está llegando el turno a ustedes, malditos perdedores?”, fue el mensaje de Hailey, poniendo fin a estos rumores de divorcio.

Distintos medios habían asegurado que Justin y Hiley Bieber estaban atravesando una crisis matrimonial. (Foto: @lilbieber / Instagram)

¿Cómo surgieron los rumores de divorcio entre Justin y Hailey Bieber?

Estos rumores surgieron en marzo del presente año, cuando la modelo y empresaria de 28 años dejó de seguir a Justin Bieber en Instagram . Sin embargo, el detonante para que se intensificaran las especulaciones ocurrió el pasado 19 de junio, tras ser captada por los paparazis en Nueva York sin su anillo de compromiso, valorizado en $500 mil.

