Travis Kelce no es el único que ha recibido elogios por parte de Kyle Newacheck, a raíz de su participación en ‘Happy Gilmore 2’. El director de la mencionada película de igual manera llenó de halagos a las hijas de Adam Sandler (Sadie y Sunny), justamente por la también actuación de ellas en la cinta. Para que sepas qué dijo exactamente, tienes que leer esta nota por completo.

Primero que nada te indico que el cineasta conversó con People. Ahí aseguró que ellas, que nacieron como ‘frutos’ de la relación entre Adam y Jackie Sandler, se desenvolvieron con profesionalidad en el set de la cinta que desde su estreno en Netflix (25 de julio) no deja de causar sensación en la plataforma.

Kyle Newacheck junto a Adam Sandler en el estreno mundial de ‘Happy Gilmore 2’ en Jazz at Lincoln Center el 21 de julio de 2025 en la ciudad de New York. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for Netflix)

Las edades de las hijas de Adam Sandler

“Fue increíble. Es asombroso. Es genial verlas a todas ser creativas, trabajar y unirse para contar la historia”, manifestó Kyle Newacheck sobre Sadie y Sunny. “Son todas muy buenas actuando, son muy buenas interpretando a estos personajes, y es realmente genial porque sus hijas (de Adam y Jackie Sandler) aún son pequeñas (Sadie tiene 19 y Sunny 16)”, agregó.

Adam y Jackie Sandler tienen una relación sentimental que comenzó en 1999 y los llevó al matrimonio en 2003. Ambos tienen dos hijas: Sadie y Sunny. (Foto: Charley Gallay / Getty Images for Netflix)

La otra película donde actuaron con sus padres

El director, eventualmente, dejó en claro que está ansioso por seguir ‘sus viajes’ en los próximos años mientras recorren sus respectivas trayectorias profesionales. Por lo pronto, ellas ya pueden decir que también actuaron en ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’ (‘No estás invitada a mi bat mitzvah’, en español), donde tuvieron la oportunidad de trabajar con sus padres.

“Son todas muy talentosas”

“Me emociona mucho ver qué se les ocurrirá en los próximos 10 años, si siguen los pasos de su padre y se comprometen con este negocio familiar. Son todas muy talentosas y es increíble verlas trabajar”, sentenció Kyle Newacheck.

