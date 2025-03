Christian Nodal y Ángela Aguilar son una de las parejas más populares de México. Y es que su relación estuvo siendo comentada en las redes sociales desde el día uno, llegando a intensificarse todo cuando se supo que se casaron. A la fecha ambos han generado un gran número de titulares por diversos factores. Dicho ello, ahora mismo son el centro de atención porque el nacido y criado en Sonora reveló el talento oculto de su esposa. ¿Qué declaró? Descúbrelo aquí.

El artista mexicano conversó con la periodista, empresaria y conductora del programa de televisión ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, y ahí habló sobre distintos temas. Por ejemplo, el hecho de si ya quiere tener hijos con su actual pareja. Tengamos en cuenta que él ya tiene una hija (Inti) con Cazzu, su ex.

Christian Nodal dejó en claro que aún no se ve teniendo hijos con Ángela Aguilar. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

“No. Estamos chiquitos. Estamos jóvenes. Falta mucho por seguir conociéndonos y seguir disfrutando la vida”, sostuvo Christian Nodal. Con respecto a cómo es que conquistó a Ángela Aguilar, él indicó al inicio que eso es algo que hasta el día de hoy se lo pregunta, pero luego reflexionó y dio una respuesta más elaborada.

“Creo que somos bastante similares en muchos sentidos. Llevamos un estilo de vida bastante similar, aunque ella empezó mucho antes que yo. Culturalmente también creo que compartimos muchas cosas. Y nada. Yo creo que es eso. Conectamos”, manifestó el cantante, quien también aseguró que se esfuerza por conquistarla todos los días. ¿Cómo? Pues haciéndole saber lo bella que es, lo mucho que la ama, lo mucho que la ama la gente que está a su alrededor y diciéndole por qué es tan importante y especial en su vida. “Yo creo que de eso se trata el amor”, recalcó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocieron en 2018, debido a que el cantante fue invitado a una gira de Pepe Aguilar. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Latin Recording Academy)

“Es increíble para la cocina”

Ya más adelante, Christian Nodal se animó a hablar sobre el talento oculto de su pareja. “Ella tiene una gran cultura para la comida. Es de Zacatecas (una ciudad en México) y no sabes la comida que prepara. Es increíble para la cocina y esa es su manera también de consentirme”, señaló para después mencionar que también tiene detalles con su esposa.

“Yo le hago cuadros, le pinto cuadros”, expresó. Según él, hace poco descubrió que tenía esa habilidad. Todo gracias a que aprovechó unos días de descanso que tuvo. “Con el tiempo libre a mí me gusta, no sé, leer, armar carne asada, pero como me traen a dieta, pues entonces no. Entonces, quería practicar algo que fuera relajante y descubrí que me encanta pintar”, dijo. “Me relaja un montón”, agregó.

@ventaneandouno #EnExclusiva: En esta segunda parte de la entrevista con #ChristianNodal, abre su corazón y habla de su esposa #ÁngelaAguilar 😍 #Ventaneando por #AztecaUno ♬ sonido original - ventaneandouno

Cabe mencionar que la entrevista que motivó la creación de esta nota se realizó antes del primer concierto que tuvo ayer Nodal en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México.