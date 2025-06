Joe Jonas tiene una gran carrera musical como solista, pero también como integrante de los Jonas Brothers, banda que existe desde hace varios años y en la que también se encuentran sus hermanos Kevin y Nick Jonas. Precisamente, el trío dentro de poco comenzará una nueva gira (‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’) y el artista de 35 años se ha animado a asegurar que las próximas presentaciones del grupo, como parte del mencionado tour, serán diferentes a las anteriores.

La revelación la hizo en una entrevista exclusiva con People. En diálogo con ese medio estadounidense, recalcó que él y sus hermanos dejarán todo en el escenario con tal de ofrecerles a sus fans los mejores shows posibles en la gira que iniciará en agosto y acabará en noviembre de este año.

Joe Jonas es un cantante, músico, actor y bailarín estadounidense. (Foto: Aeon / GC Images / Getty Images)

El tour celebra el 20° aniversario de los Jonas Brothers

“Creo que lo que los fans pueden esperar es que haremos todo lo posible para ofrecerles el mejor espectáculo posible cada noche. Que se diviertan de verdad en la carretera, que disfruten de poder hacer esto después de tantos años y que simplemente intenten traer algo diferente”, indicó Joe Jonas sobre el tour que celebra el 20° aniversario de los Jonas Brothers y que es en apoyo al próximo álbum de estudio del grupo (‘Greetings from Your Hometown’) que saldrá el próximo 8 de agosto.

“Hicimos una gran gira el año pasado o hace dos años, que se extendió hasta el último año, pero creo que lo que realmente nos dimos cuenta es que queríamos traer un espectáculo para el público que sintiera que era algo diferente a lo que habían experimentado antes”, indicó después el cantante.

Los Jonas Brothers son un grupo musical estadounidense compuesto por tres hermanos: Kevin, Joe y Nick Jonas. (Foto: Gary Gershoff / Getty Images)

“Vamos a armar un espectáculo con nuestro público, así que ensayamos prácticamente en el escenario y tocamos algunas de estas canciones antiguas que no hemos tocado en tantos años y vemos cómo responden y qué quieren escuchar”, sentenció el artista que también se desempeña como embajador de Scotch & Soda, una marca de moda.

Todas las presentaciones de los Jonas Brothers en la gira ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’

10 de agosto - East Rutherford – Metlife Stadium

12 de agosto - Bristow – Jiffy Lube Live

14 de agosto - Camden – Freedom Mortgage Pavilion

15 de agosto - Virginia Beach – Veterans United Home Loans

17 de agosto - Hershey – Hersheypark Stadium

18 de agosto - Bethel – Bethel Woods Center for the Arts

19 de agosto - Syracuse – Empower Federal Credit Union Amphitheater at Lakeview

21 de agosto - Toronto – Rogers Centre

23 de agosto - Boston – Fenway Park

24 de agosto - Saratoga Springs – Broadview Stage at SPAC

26 de agosto - Tinley Park – Credit Union 1 Amphitheatre

28 de agosto - Detroit – Little Caesars Arena

30 de agosto - Rogers – Walmart AMP

31 de agosto - Dallas – Dos Equis Pavilion

04 de septiembre - Chula Vista – North Island Credit Union Amphitheatre

06 de septiembre - Inglewood – Intuit Dome

13 de septiembre - West Valley City – Utah First Credit Union Amphitheatre

18 de septiembre - Vancouver – Rogers Arena

20 de septiembre - Portland – Moda Center

22 de septiembre - Seattle – Climate Pledge Arena

25 de septiembre - San Francisco – Chase Center

26 de septiembre - Sacramento – Golden 1 Center

27 de septiembre - Anaheim – Honda Center

28 de septiembre - Phoenix – PHX Arena (formerly Footprint Center)

30 de septiembre - Albuquerque – Isleta Amphitheater

02 de octubre - Denver – Ball Arena

05 de octubre - Des Moines – Wells Fargo Arena

06 de octubre - Omaha – CHI Health Center Omaha

07 de octubre - Kansas City – T-Mobile Center

08 de octubre - Saint Louis – Enterprise Center

10 de octubre - Saint Paul – Xcel Energy Center

12 de octubre - Milwaukee – Fiserv Forum

14 de octubre - Nashville – Bridgestone Arena

16 de octubre - Tulsa – BOK Center

17 de octubre - Austin – Moody Center ATX

18 de octubre - San Antonio – Frost Bank Center

19 de octubre - Houston – Toyota Center

22 de octubre - Tampa – Amalie Arena

24 de octubre - Sunrise – Amerant Bank Arena

26 de octubre - Orlando – Kia Center

28 de octubre - Atlanta – State Farm Arena

29 de octubre - Raleigh – Lenovo Center

01 de noviembre - Lexington – Rupp Arena

02 de noviembre - Indianapolis – Gainbridge Fieldhouse

04 de noviembre - Knoxville – Food City Center

05 de noviembre - Charlotte – Spectrum Center

06 de noviembre - Columbia – Colonial Life Arena

08 de noviembre - Columbus – Schottenstein Center

09 de noviembre - Buffalo – KeyBank Center

11 de noviembre - Cleveland – Rocket Arena

12 de noviembre - Pittsburgh – PPG Paints Arena

