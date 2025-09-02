Zendaya es una de las grandes actrices jóvenes que hay en Hollywood en la actualidad. Su talento para interpretar distintos papeles es indiscutible. Por esa razón, ha ganado mucha fama a nivel mundial. Tanto así que varios usuarios la felicitaron ayer (1 de septiembre) por haber llegado a los 29 años. El tema aquí es que, justo como parte de la celebración de su cumpleaños, compartió un conmovedor mensaje que te daré a conocer en esta nota.

Resulta que la artista utilizó su cuenta de Instagram (@zendaya) para publicar una foto de ella misma, pero cuando era una niña. En esa imagen, aparece con el cabello rizado mientras está en un pony de carrusel y sonríe de manera muy adorable a la cámara. Si bien la instantánea es llamativa, lo que más dio de qué hablar fue la descripción del post.

Esta es la foto que publicó Zendaya el 1 de septiembre de 2025, el día de su cumpleaños número 29. (Foto: @zendaya / Instagram)

Primero agradeció a sus fans

“Solo quería decir lo agradecida que estoy por otro año de vida y por todos ustedes por hacerlo tan hermoso”, fue lo primero que escribió, refiriéndose claramente a las muestras de afecto que recibió de sus fans a raíz de su cumpleaños.

“Muchísimas gracias por todo el cariño y los buenos deseos... como siempre, brindo por (el último año oficial de mis veintes, literalmente) 29”, agregó Zendaya, que se comprometió con Tom Holland durante las vacaciones de Navidad de 2024.

La relación sentimental entre Tom Holland y Zendaya es considerada una de las más estables y queridas de Hollywood. (Foto: Cindy Ord / Getty Images for SiriusXM / Getty Images) / Cindy Ord

¿Cuándo se comenzó a hablar de su compromiso con Tom Holland?

Recién su compromiso con el actual intérprete de ‘Peter Parker / Spider-Man’ se comenzó a saber en enero de 2025, cuando mostró un anillo de diamantes en la alfombra roja de los Golden Globes.

