Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, ha dejado al mundo en shock con su inesperada partida a los 39 años. Autoridades policiales confirmaron su fallecimiento el miércoles 26 de febrero, señalando que la causa fue complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

De acuerdo con información de RadarOnline, la madre de la actriz encontró su cuerpo en su apartamento cerca de Columbus Circle, en la ciudad de Nueva York, alrededor de las 8 a.m. Las autoridades descartan indicios de crimen, por lo que su fallecimiento no está siendo investigado como sospechoso.

La actriz Michelle Trachtenberg falleció a los 39 años. | Crédito: Michael Tran / AFP

Trachtenberg, reconocida por sus papeles en exitosas series como Buffy the Vampire Slayer y Gossip Girl, habría pasado por un trasplante de hígado tras enfrentar, según informes, problemas relacionados con el alcohol.

En las semanas previas a su fallecimiento, compartió en Instagram varias publicaciones inquietantes que despertaron la preocupación de sus seguidores, quienes notaron que lucía frágil y con un aspecto visiblemente “enfermo”.

Michelle Trachtenberg falleció a los 39 años. | Crédito: Agencias

La estrella de Harriet the Spy no dudó en responder a los haters que criticaban su apariencia en redes sociales. En una de sus publicaciones, les contestó directamente a sus seguidores: “Explíquenme cómo me veo enferma. ¿Perdiste un calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayas dejado un comentario así”.

La última publicación de Michelle Trachtenberg

Con casi un millón de seguidores, la actriz era bastante activa en su cuenta de Instagram, donde solía compartir selfies acompañadas de breves descripciones.

Su última publicación llegó el 19 de febrero, cuando compartió una fotografía en la que se le veía con un elegante vestido verde, aparentemente en una alfombra roja. Esta imagen, que en su momento parecía una publicación más, ahora cobra un significado especial tras su inesperado fallecimiento. “Quería verme como tinker bell”, escribió la actriz.