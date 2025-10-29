Taylor Swift decidió mantener un perfil bajo durante los partidos de la NFL en los que juega su prometido, Travis Kelce. Aunque en temporadas anteriores era una figura muy visible en las transmisiones, ahora la cantante prefiere no llamar la atención por motivos de seguridad.

Según reportes del Daily Mail, la artista de 35 años quiere sentirse más protegida debido a sus conocidos problemas con acosadores.

Una fuente cercana afirmó que Swift “no quiere que se sepa dónde está cada minuto del día” porque lo más importante para ella es su seguridad y la de su familia y amigos.

Según fuentes, la artista ya no quiere que sus movimientos sean visibles cada minuto del día.

Otro motivo que habría influido en su decisión es el desempeño de Kelce al inicio de la temporada. El jugador no tuvo sus mejores partidos al comienzo, por lo que la cantante habría optado por una presencia más discreta para no añadir presión ni distracciones.

El medio también señala que esta actitud forma parte de una transición en la vida de Swift, quien desea estar “menos expuesta y atraer menos atención” mientras atraviesa esta etapa personal y profesional.

Sin embargo, la fuente aclaró que ella no le ha pedido a la NFL ni a las cadenas de televisión que dejen de mostrarla en pantalla.

La cantante sigue asistiendo a los juegos y celebrando los logros del jugador, aunque de forma más discreta.

De hecho, durante un reciente partido de los Kansas City Chiefs contra los Washington Commanders, Swift fue captada por las cámaras reaccionando emocionada cuando Kelce logró una jugada importante. El jugador celebró su histórico touchdown número 100 imitando los pasos de baile del video musical “Fate of Ophelia” de la cantante.

Swift estuvo en el palco junto a Brittany Mahomes, esposa del quarterback Patrick Mahomes, y, según el informe, seguirá apareciendo ocasionalmente en los juegos dependiendo del desempeño de Kelce.

“Siempre hay una cámara apuntando hacia ella, pero este año no es tan evidente como antes”, comentó la fuente.

Su presencia será más selectiva, dependiendo del rendimiento de Kelce y de las medidas de seguridad.

Aunque no ha sido vista entrando públicamente a los estadios en toda la temporada, incluso llegando a ingresar detrás de una pantalla para evitar ser grabada, los fanáticos lograron captar algunos momentos a través de videos posteriores a los partidos.

Swift y Kelce mantienen una relación desde 2023 y, tras comprometerse en el mes de agosto, se espera que la boda se realice el próximo verano en Rhode Island.

