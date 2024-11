Jennifer Lopez ama la Navidad. Eso ya lo dijo en una reciente entrevista. Justamente, a modo de ya ir viviendo esa fiesta, la cantante y actriz decidió realizar una promoción de sus productos de JLO Beauty, pues considera que estos pueden ser los obsequios perfectos para ese ser amado. Lo curioso es que en esa publicidad aparecen tomas de un video de 2020. Conoce más detalles al respecto en esta nota.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@jlo), Jennifer Lopez publicó la mencionada promoción, donde ella sale bien maquillada, peinada y usando un gran vestido rojo debido a la Navidad. Además, se escucha el tema ‘It’s The Most Wonderful Time of the Year’, la cual canta con Stevie Mackey.

En esta imagen se puede ver a Stevie Mackey y a Jennifer Lopez cantando ‘It’s The Most Wonderful Time of the Year’. (Foto: Jennifer Lopez / YouTube)

Justamente, todas esas tomas donde aparece ‘JLO’ corresponden al video musical de la canción indicada arriba. Aquella producción fue publicada en el canal de YouTube de la artista internacional, exactamente el 27 de diciembre de 2020. Dale clic aquí si deseas ver el clip.

Esta imagen muestra a Jennifer Lopez en el video musical navideño ‘It’s The Most Wonderful Time of the Year’. (Foto: Jennifer Lopez / YouTube)

Muchos de los fanáticos de Jennifer Lopez, al ver el video difundido en Instagram, no tardaron en darse cuenta de ese detalle. Pero no creas que la criticaron. Eso no hicieron, pues consideraron que ella tomó la decisión correcta al reutilizar las tomas a la hora de promocionar sus productos de JLO Beauty.

En esta imagen aparecen algunos de los productos de JLO Beauty. (Foto: @jlo / Instagram)

Hay descuentos en los productos en JLO Beauty

Cabe señalar que, de acuerdo a Yahoo, la marca de cuidado de la piel JLO Beauty ofrece descuentos de hasta el 61 % en sus exclusivos sets de regalo navideños. También ten cuenta que muchos de esos kits, cuando se compran, vienen acompañados de un regalo cuando te suscribes para recibir los productos cada 90 días.

Si disfrutaste la nota de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.