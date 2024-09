Si viste “Buffy la cazavampiros”, entre varios de los personajes que aparecieron a lo largo de la trama, quizá te recuerdes de Faith Lehane o la “Cazadora oscura”, papel que fue interpretado por Eliza Dushku, quien precisamente se hizo conocida por este rol, pues fue llamada para formar parte de otras producciones. Si bien, estuvo en “Tru Calling” (2003-2005), “Wrong Turn” (2003), “Dollhouse” (2009), “Leap Year” (2011-2012), “Jane Wants a Boyfriend” (2015), entre otros títulos más, sorpresivamente dejó de aparecer en la pantalla desde 2017. La razón te la contamos en los siguientes párrafos.

El nombre completo de la histrionisa es Elizabeth Patricia Dushku. Nació en Watertown, Massachusetts, el 30 de diciembre de 1980. A lo largo de su carrera integró al menos 60 producciones entre cine y televisión, ya sea actuando en una serie o película, o prestando su voz para algún personaje.

Eliza Dushku es recordada por “Buffy la cazavampiros” (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

LA ÚLTIMA PELÍCULA DE ELIZA DUSHKU

El último papel de Eliza Dushku fue “Bull” (2017), de CBS, un drama legal en el que dio vida a JP Nunnelly a lo largo de tres episodios. De acuerdo con The New York Times, ganaba US$35,000 por capítulo. Como su personaje tuvo gran aceptación, se tenía la intención para que regrese la siguiente temporada, pero al final esto no pasó; y tras su breve paso, se determinó que su papel sea completamente descartado sin ninguna explicación.

Para ella estaba claro todo: había sido cancelada su participación porque denunció múltiples incidentes de acoso contra uno de sus compañeros. Tiempo después, ella, CBS y Michael Weatherly estaban envueltos en un lío legal.

Aquí tomándose una fotografía sin una gota de maquillaje (Foto: Eliza Dushku / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CON ELIZA DUSHKU Y POR QUÉ NO VOLVIÓ A ACTUAR?

Durante su paso por “Bull”, Eliza Dushku acusó a Michael Weatherly de realizar comentarios subidos de tono sobre su apariencia física, hacer referencia a contactos físicos, contar chistes que hacían alusión a la actividad sexual y la agresión, y muchas cosas que la ponían incómoda; es más, dijo que en varias ocasiones el actor tenía este comportamiento delante del resto de sus compañeros, quienes validaban sus palabras.

Esto la llevó a sentir que su trabajo era angustiante, por lo que fue a conversar con el productor, guionista y eventual showrunner Glenn Gordon Caron, a quien le contó todo lo que pasaba y cómo se sentía, pero lejos de ser escuchada, no sólo él le dio la espalda, sino la cadena CBS se puso a la ofensiva. Pero ella quería dejar las cosas claras y fue directamente con Weatherly para decirle que sus comentarios le hacían daño. A los pocos días, Dushku fue retirada del programa aducían como incorporarlo a la trama.

Al estar fuera del proyecto, no quería irse en silencio y contó todo lo que había pasado. Fue así como se inició una investigación y se descubrió con imágenes su terrible experiencia. The New York Times señaló que las tomas revelaban “una mina oro” y “capturaron parte del acoso”, lo que era una clara evidencia que favorecía a Dushku, publica Collider.

De esta forma, CBS, Amblin Television y Weatherly eran responsables, por lo que, en diciembre de 2018, la cadena llegó a un acuerdo con la actriz, a quien le pagó US$9.5 millones, monto que representaba como si ella hubiera permanecido en “Bull” por cuatro temporadas.

“Las acusaciones en las reclamaciones de la Sra. Dushku son un ejemplo de que, si bien seguimos comprometidos con una cultura definida por un lugar de trabajo seguro, inclusivo y respetuoso, nuestro trabajo está lejos de terminar”, publicó en un comunicado la cadena. Mientras que el actor involucrado también publicó su descargo: “Cuando Eliza me dijo que no se sentía cómoda con mi lenguaje y mi intento de humor, me sentí mortificado por haberla ofendido y me disculpé de inmediato. Después de reflexionar más sobre esto, entiendo mejor que lo que dije no fue gracioso ni apropiado y lo siento y lamento el dolor que esto le causó a Eliza”. Parte del acuerdo de conciliación era que la actriz ya no iba a hablar de esa terrible experiencia.

Cuando Eliza Dushku llegó a los Spirit Awards 2008 en Santa Mónica, California, el 23 de febrero de 2008 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

SE CASA Y CONVIERTE EN MADRE

En junio de 2017, Eliza Dushku se comprometió con el empresario Peter Palandjian, con el que se casó el 18 de agosto de 2018. Fruto de su amor, en agosto de 2019, dieron la bienvenida a su primer hijo, Philip Bourne. Dos años después, en agosto de 2021, recibieron a su segundo hijo, Bodan.

La actriz se ha dedicado en cuerpo y alma a su familia, a quienes les brinda todo su amor.

La actriz manejando su coche. Ella está feliz disfrutando de su familia (Foto: Eliza Dushku / Instagram)