Tom Cruise ha participado en muchas películas que lo llenan de orgullo. Una de ellas es ‘Rain Man’ de 1988, que curiosamente llegó a hacerla a raíz de la influencia de su hermana Cass. Esto no lo digo yo. Lo dejó en claro el propio actor en una reciente entrevista. No te vayas de aquí si es que quieres saber los detalles de lo sucedido.

El intérprete de ‘Ethan Hunt’ en la popular saga de ‘Misión: Imposible’, de acuerdo a People, tuvo una entrevista en el British Film Institute el domingo 11 de mayo antes de recibir la beca BFI y ahí dio a conocer lo que pasó hace ya más de 20 años atrás. Lo curioso es que lo recuerda como si todo hubiera ocurrido ayer.

Resulta que mientras rodaba ‘Legend’ en 1985 con el director Ridley Scott en el Reino Unido, Cruise regresó a Estados Unidos para visitar a su hermana Cass en New York. Ambos, en ese entonces, acordaron ir a un restaurante sin imaginar que ahí verían al actor Dustin Hoffman, quien en aquel momento estaba haciendo ‘Death of a Salesman’ en Broadway.

“(Él) estaba pidiendo comida para llevar. Mi hermana me dijo: ‘Acércate y salúdalo’. Ella no hace ese tipo de cosas. Y yo no me acerco a la gente para presentarme. Pero ella era muy insistente. Literalmente me dijo: ‘Mira, si no lo haces, voy a ir allí y le diré quién eres’. Pensé: ‘Ni siquiera va a saber quién soy. Esto va a ser muy humillante. No lo voy a hacer’”, recordó el actor.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense muy conocido por sus participaciones en las películas de ‘Misión: Imposible’. (Foto: Christopher Jue / Getty Images for Paramount) ×

Al final, se armó de valor

“Finalmente, me insistió tanto que le dije ‘bien’ y me acerqué. Llevaba la gorra puesta y, obviamente, estaba pidiendo comida para llevar. Le dije: ‘Señor Hoffman, lo siento’. Me miró y dijo: ‘¡Cruise!’”, agregó Tom, quien, según la citada fuente, en aquella conversación con Dustin llegó a mencionar el clásico de 1967, ‘The Graduate’, asegurando que fue una gran influencia en su propia película de 1983, ‘Risky Business’.

Más adelante, Tom Cruise reveló que en esa oportunidad Hoffman los invitó a ver ‘Death of a Salesman’. Además, recalcó que él fue muy generoso con su tiempo. “Estábamos allí, y al irme, me dijo: ‘Quiero hacer una película contigo’. Le dije: ‘Sería genial’. Yo era muy sureño: sí, señor, no, señor, sí, señora, no, señora... Y prácticamente un año después me envió ‘Rain Man’”, aseveró.

En la última cinta mencionada, Tom Cruise y Dustin Hoffman interpretaron a dos hermanos que se reencuentran tras el fallecimiento de su padre, de quien se distanciaron. Esa cinta le permitió a Hoffman ganar su segundo Premio Oscar a Mejor Actor en la 61° edición de los Premios de la Academia. Todo por su interpretación de un hombre con autismo. “Fue una experiencia extraordinaria”, sostuvo Cruise. Sin duda, un momento que nunca olvidará.

Dustin Hoffman en compañía de Tom Cruise cuando ganó su segundo Premio Oscar a Mejor Actor en la 61° edición de los Premios de la Academia. (Foto: Barry King / WireImage / Getty Images) ×