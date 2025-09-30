Luego de 19 años de casados, Nicole Kidman y Keith Urban decidieron separarse, y el mundo del espectáculo ha quedado completamente sorprendido con la noticia, ya que ambos eran una de las parejas más sólidas de Estados Unidos. A raíz del anuncio de la ruptura, se ha podido conocer cosas puntuales sobre la relación que tuvieron los artistas. Una de ellas es el hecho de que la actriz habría estado luchando por salvar su matrimonio.

El accionar de Kidman se ha podido saber a raíz de que una fuente cercana a ella conversó con People luego que se divulgara que la relación llegó a su fin. En ese diálogo, la persona no identificada dejó en claro que la actriz no deseaba que todo acabara.

Nicole Kidman es una actriz, productora y cantante que nació el 20 de junio de 1967 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. (Foto: Ian LANGSDON / AFP) / IAN LANGSDON

“La hermana de Nicole ha sido un pilar”

“Ella no quería esto. Ha estado luchando por salvar el matrimonio”, manifestó. Luego indicó que la ganadora del Oscar (en la categoría a Mejor Actriz en 2003) está recibiendo el apoyo que tanto necesita de sus seres queridos. “La hermana de Nicole (Antonia) ha sido un pilar y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente”, sostuvo la fuente.

¿Cuándo se casaron y cómo se llaman sus hijas?

Cabe mencionar que Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en una ceremonia privada en Sydney, Australia, el 25 de junio de 2006. El lugar exacto fue en una iglesia cerca de la casa de la familia de la actriz en el mencionado país. Ambos comparten hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Nicole Kidman y Keith Urban comenzaron su relación sentimental en 2005. (Foto: Paul ELLIS / AFP) / PAUL ELLIS

Con respecto a las agendas que ambos han tenido últimamente, te digo que en el caso de la Nicole, pues recientemente terminó de filmar ‘Practical Magic 2’ en Londres. Su ahora ex, en tanto, ha estado de gira y su próxima parada está prevista para el jueves 2 de octubre en Hershey, Pensilvania.

