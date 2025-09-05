La disputa entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal continúa escalando. El hijo mayor de Pepe Aguilar volvió a cargar contra el intérprete de 'Botella tras botella’, esta vez aprovechando las recientes declaraciones de Cazzu, quien acusó al sonorense de no permitir que su hija, Inti, viaje con ella fuera de Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano compartió un video donde se escucha a la trapera hablar de la complicada situación legal que atraviesa con Nodal. En respuesta, el rapero lanzó un duro mensaje: “Chale, qué pocos huev…, perro. Primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía, que aquí el ‘muerto de hambre’ eres tú”, escribió.

Hasta ahora, Christian Nodal no ha respondido al más reciente ataque del hijo de Pepe Aguilar. (Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t)

El intérprete de El bandido no se detuvo ahí. Con tono retador, agregó: “Posdata: aquí te estaré esperando, carnalito. Este es un juego de ajedrez y, por lo visto, vales madr… para jugar”.

Incluso precisó el lugar donde estaría a las 19:00 horas, invitando a Nodal a enfrentarse cara a cara. Sin embargo, antes de cerrar su mensaje, dedicó unas palabras a Cazzu: “Una disculpa Cazzu, pero ese vato tiene que sentar cabeza. (Siempre con todo el respeto hacia usted)”.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha dado respuesta a este nuevo ataque del medio hermano de Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Cazzu sobre Nodal e Inti?

En el podcast Se regalan dudas, Cazzu reveló que Nodal no le habría firmado la autorización necesaria para que Inti pueda salir de Argentina. La artista relató que incluso tuvo una reunión con el abogado del cantante, donde se le ofreció un permiso temporal, aunque con la advertencia de que Nodal podía revocarlo en cualquier momento.

Cazzu reveló que enfrenta trabas legales para viajar con su hija Inti. (Crédito: Se Regalan Dudas Podcast / YouTube)

“Parecía entender, ¿no?, era una necesidad básica”, contó Cazzu. “La mediadora dijo: ‘Si no se sienten cómodos con un permiso hasta los 18 años, pueden dar uno hasta los 5’. Y el abogado agregó: ‘No se preocupen, mi cliente puede revocarlo cuando quiera’”.

Entre lágrimas, la cantante confesó que todavía siente “en el pecho” la impotencia de aquel instante: “Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo”.

El conflicto entre Emiliano Aguilar y Nodal viene de semanas atrás. El 1 de septiembre, el hijo de Pepe Aguilar acusó al intérprete de haberlo insultado por Instagram, llamándolo “put* mantenido”. En respuesta, Emiliano lo confrontó directamente, cuestionándole “¿cómo se siente que todos te odien?”.

