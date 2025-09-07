Parece que nada está siendo favorable para Ángela Aguilar . Además de las fuertes críticas por su noviazgo con Christian Nodal , su hermano Emiliano Aguilar ha decidido hablar sobre cómo fue su relación de hermanos por parte de padre, algo que probablemente no será del agrado de la artista de 21 años.

Emiliano se hizo presente en el podcast de Javier Ceriani para pronunciarse sobre los problemas actuales con su familia paterna. Un punto clave de la entrevista fue cuando habló de su hermana al indicar que, en un comienzo, mantenían una buena confianza.

“Al principio, la relación con mi hermana (Ángela Aguilar) sí estaba chida. No hablaba con nadie más, ni con mi papá, ni mis hermanos, pero con ella sí”, expresó.

Pero esa buena relación entre hermanos llegó a su fin, pues aseguró que pasaron “unas cosas” que llevaron a ambos a perder cualquier tipo de contacto y así, alejarse definitivamente de la familia por parte de su padre.

Emiliano ha manifestado que actualmente no mantiene una buena relación con su familia paternal. (Crédito: @emiliano_aguilar.t / Instagram)

Asegura ser el “único” en haberla defendido

Durante este conversatorio, también recordó aquella situación bochornosa que atravesó la actual esposa de Christian Nodal , donde se filtró una fotografía de ella besándose con el compositor Gussy Lau.

El rapero mexicano asegura que, en esa etapa, él fue el único que la defendió ante las críticas que recibió, pues recién estaba dando sus primeros pasos de vida artística.

Ángela Aguilar es, probablemente, la celebridad mexicana más criticada en tiempos recientes. (Crédito: Cristina Quicler / AFP)

“Hace mucho, un productor que es buena onda, el que le escribe todas las canciones a Christian Nodal; cuando pasó todo ese rollo ya la defendía de todos. Que no se le olvide (a Ángela Aguilar) que yo fui el único que estaba ahí cuando todos no la trataban bien”, dijo.

Ante las distintas situaciones complicadas que atravesó con su familia paternal, Emiliano Aguilar afirma que “es mejor estar alejados” para salvaguardar su tranquilidad mental.

