Desde que llegó a México como parte de su gira ‘Latinaje’, Cazzu ha dado de qué hablar. Hace poco, ha mantenido una disputa con Christian Nodal en relación a Inti, su hija que tienen en común. Ahora, su nombre ha sido vinculado a Emiliano Aguilar , hermano de Ángela Aguilar. ¿A qué se debe?

Debo mencionarte que la artista argentina brindó un show en Guadalajara, Jalisco, evidenciando que está obteniendo un gran apoyo por parte del público mexicano. Ante ello, el rapero no perdió la oportunidad y publicó un mensaje que ha sido catalogado como “coqueto”.

Esto se puede visualizar en las historias de la cuenta de Instagram de Emiliano Aguilar. Él manifestó que tenía todo el deseo de visualizar el show de Cazzu, pero por motivos personales, no tuvo la posibilidad de asistir a presenciar su talento.

Actualmente, Emiliano Aguilar está distancia de su padre, Pepe Aguilar, y el resto de su familia. (Crédito: @emiliano_aguilar.t/Instagram)

“Al chile, sí quería a ver a la jefa del trap, pero no pude. Ojalá y pronto se me haga”, se lee en un parte de este mensaje.

Si consideras que eso fue todo el mensaje, te sorprenderás con las palabras restantes que emitió Emiliano. “Con todo respeto, aquí ando a la orden”, se puede apreciar en la parte final, etiquetando la cuenta oficial de la artista argentina.

No es extraño que el rapero mexicano sienta respeto y admiración por Julieta Cazzuchelli , pues en distintas ocasiones ha manifestado que no tiene simpatía por Christian Nodal, actual esposo de su hermanastra.

Este es el mensaje que publicó Emiliano Aguilar en su cuenta de Instagram. (Crédito: @emiliano_aguilar.t / Instagram)

Es más, cuando la ‘Jefa de Trap’ lanzó su canción ‘La Cueva’ y lo promocionó en su cuenta oficial de Instagram, Emiliano no dudó en realizar un comentario positivo , sin importar la polémica que provocaría, pues se trata de un integrante del clan Aguilar.