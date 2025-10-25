Si bien en un principio había indicado que fue “vetado” de los premios Latin Billboard , finalmente Emiliano Aguilar pudo asistir de esta gala celebrada el pasado 23 de octubre en Miami, pero no se llevó los mejores recuerdos. El rapero mexicano asegura que fue “humillado” y que existe un responsable de ello: su padre, Pepe Aguilar .

En distintos videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, el hermano de Ángela Aguilar se mostró en contra de esta premiación, pues indicó que, si bien le habían asignado un asiento cerca al escenario, lo terminaron cambiando a una posición más lejana. También añadió que existió otras causas que no fueron de su agrado.

“Para toda la raza que piensa que esto me va a tumbar, están muy equivocados. Esto no más me hace más fuerte. Yo voy a estar en la cima y ustedes me van a estar rogando para que estén ahí. Van a ver”, fueron las palabras de Emiliano en esta red social.

Aunque mostró su descontento hacia los organizadores de esta reconocida premiación, Emiliano intuía que “personas externas” habían sido las que ocasionaron su mala experiencia en su primera participación.

El hijo de Pepe Aguilar asegura que fue maltratado por los organizadores de esta premiación. (Crédito: @emiliano_aguilar.t / Instagram)

Acusa a Pepe Aguilar

Ante las sospechas que tenía, el rapero mexicano reveló, con cierta conmoción, la verdad de la “humillación” que supuestamente vivió en la reciente gala de los Latin Billboard 2025 . Según sus propias palabras, su padre, Pepe Aguilar, es el principal causante de ello.

“Me acabo de enterar algo que, no sé cómo sentirme. Esto está serio. La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá. Fue tu culpa que todos me trataran así”, exclamó con frustración.

Según Emiliano, su padre, Pepe Aguilar, fue el causante de esta mala experiencia que le tocó vivir. (Foto: Instagram)

Emiliano Aguilar cuenta en un video que le había llegado “información” sobre órdenes dadas por el patriarca del clan Aguilar para que su experiencia en dicha premiación sea desastrosa. Además, añadió a otra persona que la nombró ‘La loba’.

“Papá, no entiendo cómo puedes hacerle eso a un hijo. (...) Ya ni sé qué decir, que tu propia familia te haga eso, mi propia familia”, puntualizó. Ante esta revelación, una gran cantidad de usuarios le brindaron su respaldo.