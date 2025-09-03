Luego de que Anne Hathaway compartiera su primera fotografía como ‘Andrea Sachs’ en ‘The Devil Wears Prada 2’ (‘El diablo viste a la moda 2’), mucho se ha estado hablando acerca de la película que estará en cines en 2026. Es por eso que hoy te comento que Emily Blunt, otra actriz que ha estado en la primera cinta de la franquicia (estrenada en 2006) y que estará en esta secuela, recientemente reveló por qué grabar el nuevo filme “no es solo hacer una película”.

En el caso de Emily Blunt, ella regresa a la popular saga con su papel de ‘Emily Charlton’. Debido a su personaje, tiene mucha importancia en la trama. Es por eso que conversó con la revista PORTER, donde reflexionó sobre el impacto que la franquicia ha tenido en su vida.

Si bien ‘The Devil Wears Prada’ de 2006 la convirtió en una figura conocida, también atrajo a su coprotagonista Stanley Tucci a su vida, ya que él se casó con su hermana mayor, Felicity Blunt, en 2012, con quien tiene dos juntos: Matteo y Emilia.

“Tiene profundas raíces emocionales para muchos de nosotros”

“Así que (la franquicia de ‘The Devil Wears Prada’) tiene profundas raíces emocionales para muchos de nosotros”, aseguró Emily Blunt. “No se trata solo de hacer una película”, recalcó después la actriz, que también llegó a mencionar cómo ‘The Devil Wears Prada’ impactó en la vida del elenco.

Emily Blunt es una actriz y cantante británica. (Foto: Ernesto Ruscio / Getty Images) / Ernesto Ruscio

“Esta es la nostalgia de la gente”

“Cuando hicimos la primera película, ninguno de nosotros esperaba la fulgurante trayectoria que tendría ni el impacto que tendría en la gente. Como me dijo mi marido el otro día, esta es la nostalgia de la gente. La han visto con sus familias 50 o 60 veces, la han visto cuando sus padres están enfermos, la han visto cuando están tristes, cuando han pasado por una ruptura amorosa”, manifestó.

Emily Blunt nació el 23 de febrero de 1983 en Londres, Reino Unido. (Foto: Andreas Rentz / Getty Images) / Andreas Rentz

“Claro que conozco gente que me cita la película, pero no estoy segura de haber sido nunca tan impactada por la comprensión de lo que la película representa para la gente que regresa al set de rodaje. Y eso es lo que todos sentimos, ¡madre mía! Eso es lo que todos dicen, todos los días: ‘¡Madre mía!’”, sentenció.

