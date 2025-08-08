Ayer mi colega Marcelo López elaboró una nota acerca de lo que vivieron Eminem y su hija Hailie Jade McClintock cuando visitaron un mall. Hoy te cuento que el mismo artista se ha animado a hablar acerca de la reacción que tuvo tras perderse el recital de su pequeña en 2007 por una sobredosis. Para más detalles al respecto, no te vayas de este artículo.

La revelación del cantante de 52 años se produjo en su nuevo documental titulado ‘STANS’, que llegó a los cines el 7 de agosto. Ahí él, de acuerdo a People, se aseguró de hablar con franqueza sobre la experiencia que, en definitiva, le cambió la vida.

“No podía moverme”

“Entré en este círculo vicioso de ‘estoy deprimido, así que necesito más pastillas’ y luego tu tolerancia se vuelve tan alta que terminas sufriendo una sobredosis”, comenzó diciendo Eminem. “Me desperté en el hospital y no sabía qué demonios había pasado. Parecía que me había quedado dormido, y desperté con tubos y mier**. Quería levantarme. No podía moverme. Después de la sobredosis, llegué a casa diciendo: ‘¡Oye, hermano, necesito algo!’”, agregó.

Eminem es un rapero, compositor, productor y actor estadounidense. (Foto: Scott Legato / Getty Images) / Scott Legato

A raíz del episodio que le tocó vivir, él sintió que iba a “morir si no hacía algo”, pero lo que más lo llevó a cambiar fue perderse un momento especial con su hija Hailie Jade McClintock. “Tenía este video que me trajeron porque me perdí el primer recital de guitarra de Hailie”, señaló el artista sobre su hija, que ahora tiene 29 años.

Hailie Jade McClintock nació el 25 de diciembre de 1995 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. (Foto: @hailiejade / Instagram)

“¿Quieres perderte todo?”

“Sentí mucha culpa. Lloré cuando lo vi porque pensé: ‘Dios mío, me perdí eso’”, recordó. Luego reveló que se preguntó: “¿Quieres perderte todo? Si no puedes hacerlo por ti mismo... al menos hazlo por ellos”. Afortunadamente, logró salir de esa situación. Eminem, de acuerdo a la citada fuente, ha estado sobrio desde abril de 2008. Justo durante los primeros días de recuperación hizo su álbum ‘Relapse’ de 2009.

¿De qué trata el documental ‘STANS’?

Cabe mencionar que su documental lleva el nombre ‘STANS’, al igual que su exitosa canción del 2000. Esta nueva producción, según la sinopsis oficial publicada en stansmovie.com, se centra en la “complicada relación entre uno de los artistas más reservados del mundo y su enorme personalidad pública. A través de recreaciones estilizadas, material de archivo raro, entrevistas íntimas y una entrevista original exclusiva con el propio Eminem, ofrece un viaje crudo, fuerte y revelador a través de su carrera, y la apasionada audiencia que ha crecido con él”. Si tienes la oportunidad de verlo, aprovéchala.

