Durante las ceremonias de premiación, a menudo ocurren momentos graciosos que quedan grabados en la memoria de las celebridades. Esto le sucedió a Emma Stone al recordar una anécdota que involucra a su madre Krista y a la popular Angelina Jolie . Sucede que su progenitora le realizó una singular pregunta que provocó risas en dicho día.

En un episodio de ‘Life of Looks’ de Vogue, Emma Stone fue la invitada para calificar los distintos atuendos que lució en ceremonias y estrenos de las películas que había protagonizado. Es más, también recordó con mucho cariño ‘The Amazing Spider-Man’, cinta donde interpretó a Gwen Stacy .

En un momento determinado, la actriz ganadora del Oscar habló sobre su presencia en los Globos de Oro del 2011 por dos razones: su bronceado artificial y la pregunta que realizó su progenitora a la expareja de Brad Pitt.

La estrella de ‘La La Land’ contó que, en dicha gala, quiso que su madre estuviera presente y, sorpresivamente, compartió mesa con la actriz de 50 años. Esta fue la ocasión perfecta para que Krista le realice una pregunta llamativa.

Emma calificó los distintos looks que usó en las premiaciones y premieres que participó. (Crédito: Vogue / YouTube)

“Esa fue una noche muy, muy divertida porque traje a mi mamá y nos sentamos al lado de Angeline Jolie, y ella le preguntó si tenía hijos”, contó Emma.

La respuesta es sí. Angelina Jolie y su exmarido Brad Pitt tienen 6 hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Sin lugar, es un gran recuerdo que siempre generará risas entre Emma y su madre.

Emma Stone estuvo nominada a Mejor Actuación en una Película Musical o Comedia en los Globos de Oro, 2011. (Foto: Jason Merritt / Getty Images)

Emma y Jolie estuvieron nominadas

En el 2011, ambas actrices estuvieron nominadas en dicha premiación a Mejor Actuación en una Película Musical o Comedia. Emma lo consiguió por su papel como ‘Olive Penderghast’ en ‘Easy A’; por su parte, Angelina Jolie por interpretar a ‘Elise Ward’ en ‘The Tourist’.

