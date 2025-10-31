Emma Stone es una actriz estadounidense que es capaz de superar diversos desafíos con tal de interpretar de manera convincente a sus personajes. Es por eso que aceptó raparse la cabeza para poder grabar la película ‘Bugonia’. Si bien anteriormente reveló que hacerlo fue difícil, recientemente expuso la razón por la que mantuvo en secreto durante meses su cambio radical de look.

Por si no lo sabías, en la mencionada cinta, la artista interpreta a ‘Michelle Fuller’, una poderosa CEO farmacéutica que, en determinado momento, acaba despidiéndose de toda su cabellera. El tema aquí es que Stone se rapó la cabeza de verdad para que todo se viera muy real.

Emma Stone es una actriz, actriz de voz y productora de cine y televisión estadounidense. (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP) / SAMEER AL-DOUMY

Pero lo más impactante no fue eso, sino el hecho de que después decidió no mostrar (por un tiempo) su renovada apariencia al mundo ajeno a la producción de la película. ¿Por qué lo hizo? Pues, en una entrevista con People, indicó que todo fue para mantener un elemento de “sorpresa o un momento interesante”.

Emma Stone nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos. (Foto: Valery HACHE / AFP) / VALERY HACHE

“Es genial cuando se revela más tarde”

“Porque una de las cosas geniales que pasó con ‘Poor Things’ (una película de 2023) fue que nadie había visto fotos del aspecto de ‘Bella’ (su personaje). Ese pelo negro tan largo. Fue divertido cuando salió el tráiler y fue como: ‘¡Guau!’. Es genial cuando se revela más tarde”, aseguró Emma Stone.

La artista de 36 años también dijo que, dado que no había “fotos ni instantáneas del set” mientras ‘Bugonia’ estaba en sus etapas de filmación, pensó: “¿Por qué no mantener esto un poco más?”. Si bien no disfrutó usar gorros de lana durante tres meses para mantener en secreto el drástico cambio, no se arrepiente de su decisión.

