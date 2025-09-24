Todas las personas hemos pensado por un momento que aquellas personas con quienes compartimos en el trabajo podrían convertirse en amistades o, incluso, en seres importantes en nuestras vidas, pero no necesariamente tiene que ser así. Esto pudo corroborarlo Emma Watson , ya que reveló qué tan difícil fue asimilar que no existen lazos amicales “duraderos” en Hollywood.

Durante su participación en el podcast ‘On Purpose’ de Jay Shetty, la actriz británica confesó que tenía la misma idea desde su participación en la saga de ‘Harry Potter’: en sus próximas producciones cinematográficas también sería capaz de formar grandes amistades con otros actores. Sin embargo, fue un golpe emocional al conocer la realidad.

“Vine a trabajar buscando amistad y esa fue una experiencia muy dolorosa para mí fuera de ‘Harry Potter’ y en Hollywood, terriblemente dolorosa porque la mayoría de las personas no vienen a esos entornos buscando amistades”, declaró.

La famosa ‘Hermione Granger’ continuó diciendo que sus compañeros de elenco estaban centrados en la oportunidad que se les había presentado y pretendían realizar un excelente trabajo para la película que estaban participando.

Emma Watson protagoniza en 'Harry Potter' a Hermione Granger. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Harry Potter, una saga que marcó su vida

Emma Watson considera que la franquicia perteneciente a J. K. Rowling ha sido ese trabajo que toda persona quisiera experimentar en algún momento de su vida. Afirma que el equipo en general representaba a una “verdadera comunidad”, un sentimiento que no lo encontró en otro lugar.

“Es muy inusual hacer una serie de películas durante 12 años. De verdad que éramos una comunidad. Así que lo llevó como una expectativa a mis otros lugares de trabajo y me dieron una ‘paliza’. De verdad que sí”, expresó.

La actriz británica expresó que fue doloroso notar la realidad de las 'amistades' en Hollywood. (Crédito: Jay Shetty Podcast / YouTube)

Si bien esto fue una realidad que no esperaba Emma en el mundo del cine, se siente “orgullosa” de perseverar su humanidad, pues no cambió sus ideales por la difícil experiencia que atravesó.

“Lo que es tan triste, y sé que no me pasa solo a mí, pero creo que la gente desearía tenerlo. Creo que nos gustaría tener esas conexiones reales y ese apoyo real. Así que tener que fingir que existe algo que realmente quieres, pero no tienes es bastante delicado”, finalizó.

