Shakira no solo conquista con su voz en el escenario, sino también con su vestuario. En su tour Las mujeres ya no lloran, la cantante sorprendió con un vestido de sirena en azul metálico. Pero esta pieza no es solo un derroche de glamour, sino que esconde un significado, especialmente cuando lo usa para interpretar Acróstico, la canción que dedicó a sus hijos. ¿Qué historia hay detrás de este diseño? Aquí te lo cuento.

Pese a la cancelación de tres conciertos en lo que va en su tour, la barranquillera sigue en boca de todos. A pocos días de ocurridos estos imprevistos, la artista colombiana decidió abrir su corazón y compartir con sus fans la emotiva historia detrás de uno de los vestuarios más impactantes que luce en el escenario.

A través de sus redes sociales, la estrella colombiana de 48 años compartió el significado del deslumbrante vestido azul metálico que luce al interpretar Acróstico junto a sus hijos, Milan y Sasha. La pieza, diseñada por el artista indio Gaurav Gupta, evoca la imagen de una mítica sirena.

Shakira explicó que el bustier representa a la madre protectora y la falda simboliza el océano Atlántico, que separa los continentes donde nacieron ella y sus hijos. | Crédito: Instagram shakira

La ganadora de cuatro Premios Grammys compartió en su perfil de Instagram una serie de fotos admirando el vestido, confeccionado en su color favorito, presente incluso en las luces del escenario. Además, reveló detalles sobre los accesorios que completan su impactante look.

Shakira explicó que la placa metálica de su bustier simboliza al lobo protector o la madre, mientras que la falda representa la fuerza del océano. “La tela de la falda tiene un diseño de ondas intrincadas que representa el océano Atlántico, el cual separa los dos continentes donde nacimos mis hijos y yo: Europa y Sudamérica”, detalló.

Además, complementó su look con un anillo de Tiffany & Co. en forma de infinito, representando el amor eterno que siente por Milan y Sasha. | Crédito: Instagram shakira

También reveló que el anillo de Tiffany & Co., con forma de infinito, simboliza el amor eterno, reflejando el vínculo inquebrantable que tiene con sus hijos.

A pesar de la polémica en torno a sus conciertos, Shakira sigue brillando con fuerza. Este viernes 7 de marzo retomará sus esperadas presentaciones en Argentina, para luego viajar a México, República Dominicana en abril y continuar su gira por otros países de Latinoamérica.