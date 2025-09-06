Emma Stone es una de las grandes actrices de Hollywood que siempre está dispuesta a aceptar retos. Te menciono esto porque la artista es la estrella de la nueva película ‘Bugonia’ del director Yorgos Lanthimos. El tema con dicha cinta (que se estrena en cines en octubre de este año) es que ahí tuvo que raparse la cabeza. Eso fue algo difícil para ella. Justamente sobre esa situación se pronunció recientemente, y aquí podrás enterarte de todo lo que dijo.

De acuerdo a IndieWire, tanto el ya indicado director como la propia actriz participaron en una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección del filme el miércoles 3 de septiembre en New York. En ese momento, la artista dejó en claro que lo que tenía que hacer (y que finalmente hizo) no fue nada sencillo.

“Desde el momento en que leí el guion, supe que tendría que afeitarme la cabeza, porque nunca habría otra manera”, aseguró Emma Stone cuando se le preguntó cómo se preparó para una escena clave: me refiero a que, debido a la natura de la película, tuvo que raparse la cabeza frente a la cámara, lo que impidió cualquier error en una sola toma.

“Durante un año y medio supe que me iba a rapar la cabeza”

“Una vez sí que te acobardaste”, expresó Yorgos Lanthimos tras escuchar a su estrella. “¡Justo antes!”, aceptó ella. “Durante un año y medio supe que me iba a rapar la cabeza, y entonces, el día del rodaje… estaban preparando cuatro cámaras, porque teníamos que grabarlo en una sola toma y rodábamos con VistaVision la mayor parte del tiempo, una cámara preciosa pero con un tono muy apagado que se apaga con frecuencia. Así que estaban preparando todo, y tardaba mucho en preparar todas las cámaras. Y empecé a entrar en pánico por eso”, agregó.

Afortunadamente, el director de la película la ayudó a tranquilizarla, pero también tuvo mucho que ver algo personal que vivió Emma Stone. “Mi madre (Krista) pasó por la quimioterapia (le diagnosticaron cáncer de mama triple negativo en 2008, según People), hizo algo realmente difícil y perdió el cabello. Y lo primero que dijo fue: ‘Tengo muchísima envidia, quiero raparme la cabeza otra vez’”, recordó la actriz.

“Y yo pensé: ‘Me rapo la cabeza porque puedo hacer lo que me gusta’. Y mi madre estaba allí conmigo, y pensé: ‘¡Qué regalo! Es cabello’. Así que, de hecho, fue una de las mejores experiencias de mi vida, muy liberadora, y es solo cabello. Pensé que ya lo tendría más largo, ¡pero es solo cabello!”, sentenció.

