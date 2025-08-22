Desde que “En el barro” se estrenó el 14 de agosto en Netflix se convirtió rápidamente en un rotundo éxito, motivo por el que la serie fue renovada para una segunda temporada, en la que veremos más intriga y tensión dentro de La Quebrada. En medio del furor que ha causado esta producción argentina en su primera entrega, que nos muestra las historias de varias reclusas, algunas actrices que formaron parte del casting, pero no fueron seleccionadas sorprendieron en sus redes sociales al revelar cómo fue este proceso. Lejos de avergonzarse, ellas aseguran que dan a conocer su experiencia con la finalidad de reflexionar sobre la importancia de afrontar retos y saber seguir adelante cuando les dicen “No”. A continuación, te revelo de quiénes se trata.

SOFÍA MORANDI

Sofía Morandi se refirió a su fallida audición para un personaje de la primera temporada de “En el barro”. En su cuenta de Instagram, compartió algunos extractos de su casting, los cuales describió de la siguiente forma: “El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura. En 2023 hice el casting para ‘En el barro’, que personalmente siento que fue una verg*, pero dado que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material porque más allá de no haber quedado, me miro con un poco de ternura y compasión”.

La actriz hizo casting para "En el barro", pero no se quedó con el papel para el que audicionó (Foto: Sofía Morandi / Instagram)

Asimismo, recordó cómo improvisó para grabar, pues usó una silla sobre la mesa al no tener un trípode; además, el coaching actoral que recibió de Dalia Elnecave. “Los intentos fallidos, el celular que se cae, las tomas que no salen, el humilde detalle del golpe maquillado. Creo que sólo los que nos dedicamos a esto entendemos todo ese delirio, hermoso, pero vertiginoso a la vez”, escribió.

Finalizó su mensaje con el siguiente texto: “Para lo vertiginoso hay que ser valiente porque nunca nadie te asegura nada. A veces la cosa va bien, y otras no tanto. Y ahí va una, intentando hacerse amiga de la incertidumbre. Esta vez no fue, y aunque sé que es laburo, me gusta pensarlo como un juego, como cuando era chiquita. Me gusta castear. Más allá del resultado, de todas las audiciones me llevo algo. Fuerza para todas las que estén en ésta compañeras. ¡A meterle!”.

SOFÍA “JUJUY” JIMÉNEZ

La modelo Sofía “Jujuy” Jiménez también dio a conocer en su cuenta de Instagram el video que envió para formar parte del elenco de “En el barro”. Contó que hizo su casting en 2024 durante sus vacaciones en México tras haber formado parte de una obra. La agencia que maneja su carrera la animó a participar.

La modelo hizo casting para "En el barro", pero no se quedó con el papel para el que audicionó (Foto: Sofía “Jujuy” Jiménez / Instagram)

“Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión ‘En el barro’. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo. Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es el punto (igual, obvio que nos podemos reír). La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso: ¿Qué caradura ¿no?’ Pero, al mismo tiempo, siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no; y, sin embargo, lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi corazón”, publicó.

Jujuy culminó su mensaje escribiendo: “¡Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que ni se imaginan! Por lo general, se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar. Lejos de victimizarme, me enorgullece cada pasito que voy dando en este hermoso juego de la vida que tanto amo. Así que ya saben: Anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, Simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan dentro y disfrutar cada segundo”.

MICA VÁZQUEZ

Mica Vázquez también contó que el programa “Antes que nadie” que también formó parte de la audición para ser interpretar a uno de los personajes de “En el barro”. “Parece que casteamos todos para ‘En el barro’ (bromeó). Todavía no me doy cuenta qué personaje castié. No sé quién tiene la cicatriz, pero yo castié con una cicatriz. Me armé la cicatriz con una maquilladora para el casting”, dijo.

La actriz también hizo casting para "En el barro", pero no se quedó con el papel para el que audicionó (Foto: Mica Vásquez / Instagram)

YOYI FRANCELLA

Yoyi Francella fue otras de las actrices que hizo casting para “En el barro”, tal como lo contó en “Antes que nadie”. Aunque al inicio no le resultó fácil descifrar de quién se trataba, al final señaló que era para Marina Delorsi, papel que interpreta Valentina Zenere.

La actriz también hizo casting para "En el barro", pero no se quedó con el papel para el que audicionó (Foto: Yoyi Francella / Instagram)

