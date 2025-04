Christina Ricci está muy feliz por todo lo que ha logrado como actriz. Su carrera empezó cuando era sumamente joven y justamente sobre sus inicios habló en el podcast ‘Conan O’Brien Needs a Friend’. Ahí el presentador le consultó cómo es que supo que iba a ser una estrella infantil y ella no dudó en contar un capítulo de su vida.

“Estaba en segundo grado, y trajeron hojas con versos y demás a la clase de música, y dijeron: ‘Vamos a hacer un espectáculo navideño, y aquí está el espectáculo que vamos a hacer. Lean estos versos’”, empezó diciendo la actriz que interpreta a ‘Misty’ adulta en ‘Yellowjackets’, una serie de televisión de género drama psicológico.

“En cuanto los vi y empecé a leerlos y a participar, recuerdo estar sentada sola y pensar: ‘Ay, yo sé cómo hacer esto. Y nadie más aquí lo sabe’. Y pensé: ‘Ay, qué locura. Sé exactamente lo que quiere, y este chico de aquí no puede hacerlo’. En ese momento, sentí que había encontrado mi camino”, agregó Christina Ricci, que llegó a remarcar que “cuando era niña, tenía una idea clara de lo que se necesitaba para hacer ese trabajo”.

De acuerdo a People, la actriz fue descubierta por un crítico local en esa obra navideña. Es así como eventualmente comenzó su carrera, llegando a debutar en el cine en ‘Sirenas’ de 1990. Luego, un año más tarde, interpretó a ‘Miércoles Addams’ en ‘La Familia Addams’. Este último papel es muy recordado por la gente, aunque también tuvo otros en ‘Casper’, ‘Now and Then’ y ‘Sleepy Hollow’.

Christina Ricci es una actriz y productora estadounidense, conocida principalmente por interpretar personajes poco convencionales con un lado oscuro. (Foto: Chris Haston / WBTV via Getty Images) ×

El miedo que tiene ahora siendo madre

Christina Ricci, que ahora es madre de Freddie, de 10 años y Cleopatra, de 3, aceptó tener miedo de que sus hijos no descubran para qué son muy buenos. “Ves gente perdida que simplemente no tiene idea de qué es lo que les hace especiales, y eso es muy triste. Como madre, tengo mucho miedo de que eso les pase a mis hijos”, sostuvo.

Christina Ricci, en la serie ‘Yellowjackets’, interpreta a ‘Misty’ adulta. (Foto: Jon Kopaloff / Getty Images) ×

“Solo quiero decir que hay que pensar en todos los obstáculos. Y supongo que, como alguien a quien le pasó eso muy pronto, me encantaría que lo tuvieran porque es un gran alivio, y realmente he visto la suerte que tuve de descubrirlo tan pronto”, añadió la actriz, que también confesó que, cuando era más joven y tenía que lidiar con la fama, llegó a jugar a juego mental. “Fingí que mi padre era simplemente un médico querido por todos en el pueblo, y que yo era como la hija del Dr. Ricci. Y que todos me deseaban lo mejor. Y funcionó”, aseveró.