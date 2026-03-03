El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó el martes que las autoridades en Arizona están “definitivamente más cerca” de identificar al sospechoso o sospechosos relacionados con la desaparición de Nancy Guthrie. Sus declaraciones se producen en medio de críticas por el manejo de la investigación. En una entrevista con NBC News, Nanos aseguró que el equipo ha logrado avances importantes.

“Creo que los investigadores definitivamente están más cerca”, dijo. “Tenemos mucha información, muchas pistas, pero ahora es momento de ponerse a trabajar.”

Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “TODAY” Savannah Guthrie, está desaparecida desde el 1 de febrero. Las autoridades creen que fue sacada de su casa en Tucson durante la madrugada. En el caso también participa el Federal Bureau of Investigation (FBI).

Fuentes policiales y expertos aseguran que fallas en la comunicación y decisiones tempranas por parte del sheriff habrían afectado el avance del caso. (Foto: ABC15 Arizona / YouTube)

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, en Tucson, viene generando fuertes críticas hacia el sheriff del condado. A más de un mes del suceso, no hay sospechosos ni pistas sólidas, lo que se atribuye a errores de comunicación, falta de resguardo inicial de la escena del crimen y demoras en el uso de recursos aéreos clave.

Internamente, se señala que la investigación se vio afectada por el “ego” del sheriff y una vieja rivalidad personal con el FBI que data de 2015. Según fuentes policiales, Nanos responsabiliza a dicha agencia de su derrota electoral en 2016, lo que habría complicado la cooperación necesaria para avanzar en el caso de presunto secuestro.

La estrategia de comunicación de Nanos también ha sido cuestionada por expertos y miembros de su propia agencia. Se le acusa de ofrecer conferencias sin información concreta y mantener conversaciones privadas con periodistas que generaron versiones contradictorias, priorizando el “control de daños” sobre la claridad informativa.

La madre de la presentadora Savannah Guthrie fue reportada como secuestrada el 1 de febrero en Tucson. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Recientemente, el FBI se involucró en el caso realizando una nueva inspección en la casa de Guthrie, lo que sugiere que la investigación atraviesa un punto muerto.

Mientras tanto, crece la tensión debido a la reciente y ajustada reelección de Nanos en 2024 y a las demandas por presuntas represalias laborales dentro de su departamento.

Qué se sabe hasta hoy sobre la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson. Según Univision, la investigación está siendo tratada como un posible secuestro tras hallar sangre en la entrada de su vivienda y objetos personales dentro de la casa.

Las autoridades compartieron imágenes de video vigilancia que muestran a un hombre enmascarado con una mochila armada fuera de su casa la noche de su desaparición y equipos forenses encontraron muestras de ADN que no coinciden con Guthrie ni con personas cercanas a ella mientras siguen analizando otras evidencias físicas.

A más de un mes del suceso, no hay sospechosos ni pistas sólidas. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

A medida que el caso entra en su primer mes, no se han realizado arrestos ni identificado oficialmente sospechosos, aunque agentes ejecutaron registros en viviendas cercanas y detuvieron temporalmente a varias personas que fueron liberadas posteriormente.

Según 12News, la familia Guthrie elevó la recompensa a un millón de dólares por información que permita localizarla.

El pasado 2 de marzo, Savannah Guthrie y sus hermanos regresaron por primera vez a la vivienda, que ya fue entregada por las autoridades tras las pericias. Aunque mantienen la esperanza de un “milagro”, la familia reconoció públicamente que se preparan para lo peor.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí