En días en los que los reflectores están sobre él y Pamela Anderson desde que se mostraron juntos en la premiere de la película “The Naked Gun” que protagonizan y la química entre ellos es más que evidente, una nueva noticia acapara titulares y refleja que Liam Neeson se encuentra en una nueva etapa personal. Y es que el actor concretó la venta de un lujoso penthouse en Nueva York que le perteneció durante años y en los que vivió gratos momentos. Y es que ahí vio crecer a los hijos que tuvo con Natasha Richardson, quien murió en 2009. Aquí los detalles de la venta y cuándo es lo que recibió.

Conocido mundialmente por las producciones en las que ha participado como ‘Búsqueda Implacable’, parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor con la recordada integrante de ‘Baywatch’, aunque ninguno de los dos ha confirmado su romance; sin embargo, reportes de People afirman que ambos están saliendo.

Esto se da luego que Liam Neeson estuviera solo por casi dos décadas tras el fallecimiento de su esposa Natasha Richardson luego de golpearse la cabeza en un accidente en la estación de Mont Tremblant, cerca de Quebec, en Canadá. Con ella tuvo dos hijos, Micheál Richardson y Daniel Neeson.

Liam Neeson vendió su penthouse en Nueva York

Con el paso del tiempo algunas heridas se logran sanar y, al parecer, con 73 años ha decidido darse una nueva oportunidad con Pamela Anderson y cerrar ciclos. Y es que en medio de los rumores de su romance se pudo concretar la venta del penthouse en Nueva York donde vivió con sus hijos y familia.

El inmueble está ubicado en Park Millennium y tiene una extensión de 4,524 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades, según explican desde la página web de Coleman Real Estate Group, agencia que se encargó de la venta.

Además, tiene un amplio comedor perfecto para organizar grandes fiestas. La suite principal cuenta con dos lujosos baños tipo spa, un tocador y un gimnasio privado.

Sobre el edificio en la Gran Manzana, ubicado en el corazón de Lincoln Square, este ofrece vistas panorámicas de Central Park y destellos del río Hudson, así como gimnasio, piscina, cancha de baloncesto, entre otros.

El apartamento recién vendido está ubicado en Park Millennium y tiene una extensión de 4,524 pies. (Foto: Coleman Real Estate Group)

A cuándo vendió Liam Neeson su penthouse en Nueva York

La propiedad se puso en venta en marzo de 2025 por $19.75 millones de dólares, pero finalmente la venta de la residencia en Upper West Side se cerró por $10.3 millones de dólares. Si bien no es lo que esperaba recibir, sobrepasa los $3.99 millones de dólares que él pagó por el sitio en 1999, 10 años antes de la muerte de su esposa, según Robb Report. Por su parte, ‘New York Post’ indicó que los compradores son Martin Zetterberg y Joanmarie Zettenberg.

Pamela Anderson junto a sus hijos, Dylan Jagger Lee y Brandon Thomas Lee, mientras que Liam Neeson está acompañado de los suyos, Daniel Neeson y Micheál Neeson en la premiere de "The Naked Gun" en New York. (Foto: Getty Images) / Kristina Bumphrey

Liam Neeson y la buena química con Pamela Anderson

Aunque ninguno ha confirmado si mantienen una relación, la química entre ambos es innegable y así lo dejan en manifiesto en cada alfombra roja o programa al que acuden como parte de la promoción de “The Naked Gun”.

Hace unos días se presentaron en ‘Today’ donde él afirmó que “Nunca había conocido a Pamela (…) Nos conocimos en el set. Y descubrimos que teníamos una química encantadora y en ciernes, como dos actores. Es como: ‘Ay, qué bien. No lo moldeemos. Simplemente dejémoslo respirar’. Y eso fue lo que hicimos (…) Cada día era como una alegría”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!