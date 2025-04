A Selena Gomez no le agota para nada hablar de su prometido Benny Blanco, ya que está muy enamorada de él y eso es sumamente agradable para muchas personas, las mismas que se conmovieron bastante por sus recientes declaraciones de la artista. Resulta que la exestrella de Disney, en una entrevista con Chris Olsen en TikTok Radio IRL de SiriusXM, dejó en claro cuál es el atributo de su futuro esposo que es “adictivo” para ella.

Benny Blanco ayudó a Selena Gomez a encontrar una nueva dirección artística

Según un video compartido en YouTube por el canal de SiriusXM, la actriz y cantante abordó el tema en cuestión cuando estaba contando sobre cómo trabajar con el productor musical la ayudó a encontrar una nueva dirección artística. “Estaba muy estancada musicalmente. No sabía qué camino tomar con mi próximo álbum”, dijo.

“Sabía que quería hacer uno, pero fue maravilloso tenerlo en mi equipo. Hizo un trabajo increíble, lo respeto muchísimo y tiene un gusto exquisito”, agregó Selena Gomez, que junto a Benny Blanco lanzó ‘I Said I Love You First’ el 21 de marzo de 2025. “Contarle mis historias y que él me contara sobre su pasado y sus historias, fue realmente especial, así que lo combinamos e hicimos un álbum”, recalcó después.

Selena Gomez y Benny Blanco iniciaron su relación sentimental en 2023. Ambos se comprometieron a finales de 2024. (Foto: Monica Schipper / Getty Images)

“Simplemente lo adoro”

¿Pero qué hizo que el trabajo de los dos en el estudio funcionara tan bien? “Es la confianza de Benny, ¿sabes?”, aseguró la artista. “Es tan adictivo estar cerca de ese tipo de energía, y él simplemente... no sé. Simplemente lo adoro, eso es todo”, añadió.

Selena Gomez y Benny Blanco estrenaron hace poco su álbum musical: ‘I Said I Love You First’. (Foto: Todd Owyoung / NBC via Getty Images)

Sobre cuál fue el tema más divertido de crear con su futuro esposo, la actriz y cantante sostuvo que fue ‘Scared of Loving You’. “Fue realmente adorable, y ni siquiera estaba pensada para ser un sencillo. La cantábamos la una sobre la otra, y era muy sincera, así que me hace llorar un poco, aunque es una canción tierna”, sentenció. A continuación te dejo el video de la entrevista para que lo veas sin problemas.