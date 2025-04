Jesaaelys Ayala, la hija menor de Daddy Yankee, nunca ha temido mostrarse tal y como es. A lo largo de los años, ha compartido con sus miles de seguidores momentos importantes de su vida personal. Esta vez no fue la excepción: en medio de una etapa marcada por el divorcio de sus padres, la joven reveló cómo esta situación ha comenzado a afectar su salud de una forma que nunca imaginó.

Jesaaelys compartió un video en su canal de YouTube donde relató que el pasado sábado vivió un día especialmente duro, marcado por una fuerte crisis emocional.

La hija de Daddy Yankee confesó que durante los últimos días viene sufriendo una caída excesiva de su cabello, lo que ha impactado seriamente su bienestar mental y emocional. Ante esta situación, acudió a una doctora en Puerto Rico, quien le diagnosticó una condición llamada efluvio telógeno.

Jesaaelys Ayala junto a su madre Mireddys González. | Crédito: Instagram/@jesaaelys ×

En el video, Jesaaelys mostró parte del tratamiento al que decidió someterse: el Plasma Rico en Plaquetas (PRP). Aunque lo describió como un procedimiento rápido, advirtió que es bastante doloroso y “no es para los débiles”, ya que implica la inserción simultánea de cinco agujas en el cuero cabelludo.

Comentó que deberá completar un total de tres sesiones y que, además del malestar emocional, está lidiando con dolores de cabeza y una alta sensibilidad tras el tratamiento.

Jesaaelys Ayala se sometió a un tratamiento para la caída de cabello. | Crédito: YouTube Jesaaelys ×

“¿Ha sido lo peor que yo he hecho? Puedo decir que está en mi top cinco porque la molestia es real y aunque me pusieron anestesia pues no es que van a estar esperando una hora a esperar a que todo el efecto posible para yo no sentir las agujas”, reveló. Asimismo, le recetaron una serie de medicamentos.

Además del tratamiento, Jesaaelys explicó que debe seguir una rutina rigurosa para cuidar su cuero cabelludo. Esto incluye el uso de un shampoo especial y gotas para tratar la psoriasis, así como la aplicación de aceites de romero.