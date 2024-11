Taylor Swift nació para hacer historia con su gran talento para el canto y la composición. Recientemente, su álbum ‘The Tortured Poets Department’ fue nominado a álbum del año en los Grammy y ello le ha permitido convertirse en la mujer con más nominaciones en esa categoría. Tiene seis en total. Definitivamente, ¡un lujo!

En la mencionada categoría, la gran artista de Estados Unidos compite con Beyoncé (‘Cowboy Carter’), Chappell Roan (‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’), Billie Eilish (‘Hit Me Hard and Soft’), Sabrina Carpenter (‘Short n’ Sweet’), Jacob Collier (’Djesse Vol. 4′), André 3000 (‘New Blue Sun’) y Charlie XCX (‘Brat’), según Hola News.

Busca ‘repetir el plato’

La intérprete de ‘Love Story’ es una de las favoritas a llevarse el premio. Ten en cuenta que ella es una de las artistas más premiadas en los últimos años y encima, en la más reciente gala de los Grammy (2024), ganó en la categoría álbum del año con ‘Midnights’.

En esta imagen aparece Taylor Swift sosteniendo un Grammy. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy)

Previo a lo ocurrido en el 2024, Taylor Swift obtuvo tres premios Grammy en la categoría álbum del año. Los ganó por ‘Folklore’ (2021), ‘1989′ (2016) y ‘Fearless’ (2010). Es por esa razón que, si se queda con el primer lugar en 2025, llegará a 5 distinciones y relegará a la cantante Barbra Streisard en dicha categoría, de acuerdo a El Heraldo.

En esta imagen aparece Taylor Swift durante una de sus presentaciones. (Foto: @taylorswift / Instagram)

¿Cuándo se llevarán a cabo los premios Grammy 2025? Pues el próximo 2 de febrero en Los Ángeles. Ese día, Taylor Swift podría hacer nuevamente historia, así que la gala es imperdible. Anota la fecha en tu agenda de una vez por todas.

Esta imagen muestra a Taylor Swift sonriendo mientras toca la guitarra. (Foto: @taylorswift / Instagram)

