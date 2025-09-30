‘Kiss of the Spider Woman’ es la última película de Jennifer Lopez, quien, a raíz de su gran actuación en la misma, ha recibido comentarios sumamente positivos, tanto así que ya se habla que buscará conseguir un premio por su trabajo. Pero aquí no vamos a profundizar en eso, sino en el hecho de que, durante la grabación de dicha cinta, ella tuvo que usar un vestido muy incómodo, al pundo de calificar la situación como “una pesadilla”. Para saber más al respecto, sigue leyendo la nota.

Con el fin de brindarte la información más completa posible, te cuento que la artista conversó recientemente con Lee Cowan en el episodio del 28 de septiembre de CBS News Sunday Morning. Ahí tuvo la oportunidad de contar su experiencia utilizando una prenda para la grabación de la película musical.

“El vestido dorado pesaba 23 kilos”, expresó Jennifer Lopez sobre un vestido de cuentas que lleva en la película. “Pesaba muchísimo. Cuando me levantaban, intentaba mover la pierna y hacer la pose. Era una pesadilla”, agregó. Sin embargo, más adelante admitió que “funcionó” gracias a la experiencia y la previsión de Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario.

Jennifer Lopez usando el vestido dorado que pesaba 23 kilos en ‘Kiss of the Spider Woman’. (Foto: RoadsideFlix / YouTube)

“Ni siquiera me imaginaba que el traje sería tan bueno”

“La forma en que se movía el vestido y sus líneas. (Atwood) es una auténtica experta en eso, y fue perfecto. Lo veíamos en el monitor y pensaba: ‘Ni siquiera me imaginaba que el traje sería tan bueno’”, aseguró ‘JLo’ antes de describir su trabajo con la diseñadora de vestuario como “una gran colaboración”.

A pesar de lo pesado que era el vestido dorado, Jennifer Lopez logró realizar los movimientos que eran necesarios a la hora de grabar ‘Kiss of the Spider Woman’. (Foto: RoadsideFlix / YouTube)

“Fue muy específica con cada momento de la película... me dejó elegir formas y colores, y cosas así, pero fue muy específica y me ayudó mucho. La verdad es que me encantó”, sostuvo la actriz. Si te interesa ver la entrevista completa, aquí te dejo el video de la misma.

Los personajes que interpreta Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Por si no lo sabías, Jennifer Lopez, en ‘Kiss of the Spider Woman’, interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), personajes que forman parte de la historia que le va contando ‘Luis Molina’ (Tonatiuh) a ‘Valentín Arregui’ (Diego Luna), mientras comparten celda. Esta película viene a ser una adaptación de la novela de 1976 y su musical de Broadway ganador del premio Tony.

