Luego de haber sido noticia en el mundo del espectáculo por haber revelado lo que hizo su hijo Olin, de 2 años, para convencer a Bill Murray de aparecer en el documental de John Candy, Ryan Reynolds llamó la atención por su pronunciamiento acerca de la gran química que tiene con Sandra Bullock y Hugh Jackman. ¿Quieres saber qué dijo al respecto? Entonces no te vayas de esta nota.

Sus recientes declaraciones sobre el tema se produjeron, de acuerdo a People, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, exactamente durante la serie ‘In Conversation With’, donde dialogó con la moderadora Anita Lee, directora de programación de TIFF. Todo ocurrió frente a una multitud en el Royal Alexandra Theater.

“La química es algo que existe o no existe”

Ryan Reynolds, en aquel entonces, habló acerca de sus tres décadas en Hollywood, haciendo énfasis en la importancia de la química entre los coprotagonistas y la magia detrás de ella. “La química es algo que existe o no existe. Pero se puede crear en la sala de edición… cuando se superponen diálogos, se crea química. Se siente como química. Se siente exactamente como química. Así que cuando dos personajes hablan a la vez, podemos oír lo que dicen, pero parece que se sienten cómodos el uno con el otro”, indicó.

Considera que la química natural es maravillosa

“Pero si simplemente tienes esa química natural, Dios mío, es hermoso. Es algo maravilloso”, manifestó después el actor, quien acabó mencionando a Sandra Bullock, su coprotagonista en la exitosa comedia romántica de 2009, ‘The Proposal’ (‘La Propuesta’, en español).

Ryan Reynolds y Sandra Bullock en el estreno de ‘The Change-Up’ en Los Ángeles en el Regency Village Theatre el 1 de agosto de 2011 en Westwood, California. (Foto: Lester Cohen / Getty Images) / Lester Cohen

“Sandra Bullock era amiga mía desde hacía más de una década, incluso antes de rodar ‘The Proposal’. Uno de los mejores recuerdos que tengo es bailar en una discoteca toda la noche con Sandra y George Michael. Toda la noche. Y casi siempre me acuesto a las 8:30 p. m.”, recalcó. “Nos divertimos muchísimo en esa película y se nota. A veces se nota cuando la gente disfruta de verdad en pantalla”, agregó.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el estreno de ‘It Ends With Us’ en New York, en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024. (Foto: Cindy Ord / Getty Images) / Cindy Ord

Ya más adelante mencionó a Hugh Jackman, con quien protagonizó más recientemente ‘Deadpool & Wolverine’ de 2024. “Hugh Jackman es mi otro compañero de comedia romántica”, manifestó entre risas. “Lo conozco desde hace 17 años. La química es genial cuando la hay. A veces no. Y es una lástima cuando no la hay”, sentenció.

Cabe mencionar que Ryan Reynolds habló sobre todo eso el viernes 5 de septiembre de 2025. La noche anterior, él también estuvo en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero por el estreno del documental ‘John Candy: I Like Me’, que produjo sobre el comediante fallecido.

