Sydney Sweeney se ha ganado un lugar en el mundo del cine debido a su gran talento para la actuación. A raíz de sus papeles en ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’, ella vive prácticamente bajo los reflectores. Cada cosa que haga o diga acaba siendo tendencia. Precisamente, ella ha llamado la atención recientemente por haber hablado sobre su capacidad para ir de un extremo a otro mientras está en un set de grabaciones. Para que sepas lo que dijo, sigue leyendo esta nota.

Resulta que la también actriz de ‘Echo Valley’ hace poco fue la gran invitada de ‘The Tonight Show’, donde pudo mantener una amena conversación con Jimmy Fallon. Justamente, este conocido presentador estadounidense, durante el diálogo que mantuvieron, le preguntó si era alguien que entraba a su tráiler para prepararse y salía disfrazada de su personaje de turno. Apenas escuchó eso, la artista se pronunció al respecto.

Todo cambia en ella al escuchar ‘¡Acción!’

Según el video compartido en YouTube por el canal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ella dejó en claro que no hacía eso. En lugar de ello, entraba y salía de un salto. “Es algo psicótico”, aseguró. “O sea, estás feliz y te diviertes, y luego...”, respondió el conductor de televisión. Y ella agregó: “Y entonces dicen: ‘¡Acción!’. Y entonces me pongo a gritar y a llorar. Y entonces gritan: ‘¡Corten!’. Y yo digo: ‘¿Qué pasa?’”.

Sydney Sweeney es una actriz y productora estadounidense. Es conocida por sus papeles en la serie dramática de HBO, ‘Euphoria’ y la primera temporada de la serie de antología, ‘The White Lotus’. (Foto: Theo Wargo / Getty Images)

Aquellas palabras de la artista, además de sorprender al público presente, ocasionaron que muchos soltaran carcajadas. Sobre todo por su manera de contar cómo suele comportarse en un set de grabaciones. Cabe mencionar también que, posterior a ello, se refirió a ‘Echo Valley’, un proyecto que le permitió conectar con grandes emociones.

Sydney Sweeney pasó un divertido momento conversando con Jimmy Fallon en ‘The Tonight Show’. (Foto: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube)

En aquella cinta, Sydney Sweeney trabajó con Julianne Moore, su coprotagonista, y aseguró que dicha actriz “es el ser humano más increíble. Es muy amable y divertida, y es fantástico trabajar con ella”. Ten en cuenta que, en la ficción, la artista de 64 años, hizo de su madre. Cuando tengas la oportunidad de ver la película, no la desaproveches. A continuación, te dejo el video de lo que fue la entrevista de Sydney con Jimmy.

Películas donde ha trabajado Sydney Sweeney

‘The Voyeurs’ – 2021

‘Night Teeth’ – 2021

‘Anyone But You’ – 2023

‘Reality’ – 2023

‘Americana’ – 2023

‘Immaculate’ – 2024

‘Madame Web’ – 2024

‘The Housemaid’ – 2025

‘Echo Valley’ – 2025

Series donde ha trabajado Sydney Sweeney

‘The Handmaid’s Tale’ – 2017

‘Everything Sucks!’ – 2018

‘Sharp Objects’ – 2018

‘Under the Silver Lake’ – 2018

‘Euphoria’ – 2019

‘The White Lotus’ – 2021

