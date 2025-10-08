Después de haber causado impacto por revelar que no recuerda nada de la serie de ‘Marvel Zombies’ a pesar de ser la protagonista, Elizabeth Olsen ha llamado la atención por asegurar que está abierta a hacer películas de superhéroes. Para que te enteres qué fue exactamente lo que dijo, no te vayas de aquí.

Resulta que la actriz asistió al Festival Internacional de Cine de Hamptons, donde, de acuerdo a People, participó en la serie de entrevistas uno a uno ‘A Conversation With’. Ahí reflexionó un poco sobre su carrera y expresó que no tiene problema en estar en las ya mencionadas cintas.

“Estas películas no son para los críticos, son para los fanáticos”

“Es algo que me encanta y a lo que siempre quiero volver”, aseguró en el cine Sag Harbor. “Creo que lo especial de estos últimos cinco años es que he podido hacer tantas cosas con el personaje (se refiere a ‘Wanda Maximoff / Scarlet Witch’) que nunca pensé que haría. Todavía hay líneas de diálogo que han ocurrido en los cómics que me encantaría hacer y que creo que los fans también quieren. Quiero decir, estas películas no son para los críticos, son para los fanáticos”, agregó.

Pero eso no es todo, pues Elizabeth Olsen también recordó que se sintió “muy afortunada y muy asustada” de unirse al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) como ‘Wanda Maximoff / Scarlet Witch’. Por si no lo sabías, recibió una nominación al Emmy por su papel en la serie ‘WandaVision’ de 2021. Además, te cuento que la última vez que estuvo en una película de superhéroes fue cuando hizo ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (2022).

“Las historias no han hecho más que mejorar para mí, mi personaje”

“Es realmente fructífero, y las historias no han hecho más que mejorar para mí, mi personaje. Lo disfruté mucho”, manifestó, antes de hablar sobre la fatiga de las películas de superhéroes. “Algunas personas tienen series de televisión en curso a las que pueden volver. Muy pocas, creo, llegan a formar parte de franquicias que, sé que culturalmente pueden cansarnos un poco, pero hay algo en ellas que se vuelve muy familiar. No hay nada igual, y no sé si volveré a tenerlo a menos que sea para una serie continua. Me gusta esa constancia. Se siente bien. O sea, la seguridad laboral es buena; creo que todos estamos de acuerdo en eso”, precisó.

Películas y series de Marvel donde ha trabajado Elizabeth Olsen

‘Captain America: The Winter Soldier’ (2014) – aparición en la escena post-créditos.

‘Avengers: Age of Ultron’ (2015) – debut oficial como ‘Wanda Maximoff / Scarlet Witch’.

‘Captain America: Civil War’ (2016)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (2022)

‘WandaVision’ (2021) – protagonista de la serie.

‘What If…?’ – aparición como una variante animada de su personaje.

‘Marvel Zombies’ (2025) – aparece como ‘Scarlet Witch’ en formato animado.

