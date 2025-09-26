Para Matthew McConaughey, la familia es una prioridad. Le encanta compartir con sus seres queridos y, sobre todo, estar en momentos importantes. Es por eso que hace un tiempo no ocultó su felicidad al ver cómo su hijo Levi recorre su “propio camino”. Te comento esto porque el actor reveló recientemente los deberes familiares que tiene que cumplir antes de pensar en meterse en la política.

El tema sobre la política fue abordado en una entrevista que le hizo People, exactamente cuando se le preguntó si todavía le interesa un futuro político, como postularse a la gobernación de su estado actual, Texas. “No lo sé”, comenzó diciendo el artista.

Matthew McConaughey es un actor y productor de cine y televisión estadounidense. (Foto: Cole BURSTON / AFP) / COLE BURSTON

“Como dije, es algo que empecé a investigar hace unos seis años y he seguido estudiando: qué es ese ámbito, qué significaría, cómo podría ser útil en él, si sería útil en él”, añadió, antes de indicar que la política, “no es necesariamente mi idioma, pero eso me pasaba si era algo que no podía dejar de hacer. Me pasaba cuando miraba hacia arriba y veía que me sentía atraído por ella de una manera que decía: ‘Oh, tengo que hacerlo’”.

“Lo primero que supe que siempre quise ser fue papá”

Después de ello indicó que su familia ocupa un papel muy importante en su vida y, por ende, en la toma de decisiones. “Por ahora, me siento muy seguro. Lo primero que supe que siempre quise ser fue papá”, aseguró Matthew McConaughey, quien es progenitor de Levi (de 17 años), Vida (de 15) y Livingston (de 12), quienes nacieron como ‘frutos’ de su relación con su esposa Camila Alves McConaughey.

Matthew McConaughey junto a su esposa Camila Alves McConaughey y sus hijos Levi, Vida y Livingston. (Foto: Chris Saucedo / Getty Images) / Chris Saucedo

“Así que permítanme hacer lo que pueda con Camila para que estos tres niños salgan de casa sanos, en la medida de lo posible. Y entonces, al tener oportunidades o decisiones que pueda tomar, tendré mucha más libertad para tomar decisiones que no tengan las mismas consecuencias que ahora. Porque si lo hiciera ahora, no podría ser padre y pasar tiempo con la familia como lo he hecho hasta ahora y es algo que no estoy dispuesto a sacrificar”, sostuvo.

Películas destacadas de Matthew McConaughey

‘Dallas Buyers Club’ (2013)

‘Interstellar’ (2014)

‘El lobo de Wall Street’ (2013)

‘Mud’ (2012)

‘Tiempo para matar’ (1996’)

‘The Gentlemen: Los señores de la mafia’ (2019)

‘El defensor’ (2011)

‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ (2003)

‘Contact’ (1997)

‘Magic Mike’ (2012)

‘Bernie’ (2010)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí