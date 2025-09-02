Dejó por un momento los escenarios para sumergirse en una campaña publicitaria junto al actor y cineasta, Bradley Cooper y el futbolista profesional, Vinicius Jr. El cantante colombiano Maluma se ha convertido en una de las figuras del reciente lanzamiento de un perfume masculino y esta fue la oportunidad perfecta para una de sus confesiones más personales. Y es que no solo es aclamado por sus éxitos musicales, sino por la imagen que proyecta por lo que no dudó en dar detalles de lo que hace durante el día para estar mejor consigo mismo y “algo que quizá la gente no sepa de mí”, ya que hay un ritual especial que lo hace sentir más atractivo y aquí te lo cuento al detalle.

El intérprete de ‘Hawái’, ‘Felices los 4’ y ‘Bronceador’ vivió momentos inolvidables en Europa durante la grabación de la campaña, algo que disfrutó y le permitió convivir con ambas celebridades fuera del set. “Para mí lo mejor fue la cena que tuvimos antes de grabar. La noche anterior fuimos a Venecia y tuvimos la oportunidad de compartir tiempo, conversar, disfrutar el momento, simplemente estar allí juntos. Esa es una de las memorias más bonitas que me llevo. También fuimos a ver el partido de Vini en el estadio Santiago Bernabéu. Él estaba jugando con el Real Madrid y nos invitó, así que estuve allí con Bradley, viendo el partido. Fue una gran experiencia”, contó en entrevista con People en Español.

Desde su rancho en Medellín detalló que el aroma del Eau de Parfum BOSS Botled Beyond lo hace sentir siempre cercano a su tierra, a su finca, que es el lugar que más alegría y paz le trae en el mundo. “Cuando llego allí, huele a cuero, a jengibre, a esas notas que también encuentro en esta fragancia. Fue increíble olerla por primera vez y pensar inmediatamente en mi familia, mis raíces y el rancho, que lo es todo para mí. “La tierrita”, no hay nada como esa sensación”, dijo sobre el perfume que fue creado por los perfumistas de Firmenich, Daphné Bugey, Frank Voelkl y Bruno Jovanovic.

Maluma, Bradley Cooper y Vinicius Jr. son los tres embajadores globales de BOSS Botled Beyond. (Foto: @boss / Instagram)

“Me hace sentir tranquilo, relajado”

El embajador latino de la campaña reveló cuál es su ritual a la hora de usar una fragancia y se animó a confesar el momento del día en el que se siente más atractivo y, de seguro, es algo que te sorprenderá.

“Amo entrenar, soy una persona muy madrugadora. Me despierto todos los días antes de las 6 de la mañana. Hago mi meditación diaria, mis ejercicios de respiración y luego voy directo al gimnasio por una hora. Apenas regreso, me baño y es ahí cuando uso mi perfume. Me gusta ponerme bastante porque me encanta oler bien durante todo el día”, explicó.

Además, agregó: “Y esto es algo que quizá la gente no sepa de mí: antes de irme a dormir también uso un poco de fragancia. Me hace sentir tranquilo, relajado. Me gusta oler bien incluso en pijama, me da confort y también me ayuda a dormir mejor”.

Maluma reveló cuál es su ritual a la hora de usar una fragancia. (Foto: @boss / Instagram)

Ante la pregunta de “¿cuándo te sientes más sexy y seguro de ti mismo?”, sorprendió con su respuesta destacando este ritual diario: “en mis pijamas, para ser honesto. Antes de dormir me baño, me pongo un poco de perfume y me siento fresco”.

El uso de una fragancia es una tradición que no solo lo hace sentir seguro, sino que le recuerda la época de su niñez en la que compartía con su papá en Colombia. “Muchas personas me inspiran, pero diría que sobre todo mi papá. Desde niño recuerdo que en las mañanas se ponía su perfume frente al espejo y se sentía cómodo consigo mismo. Eso es un recuerdo que tengo muy presente. También, antes de dormir, se aplicaba fragancia y se veía confiado. Para mí, él es como un superhéroe, una gran inspiración (...) siempre será mi papá quien me inspira a ser mejor cada día”.

Maluma también explicó que “para mí lo más importante es que la gente se quiera a sí misma. Este es un mensaje bonito que yo estoy repartiendo todos los días por mis redes sociales y en los conciertos. La gente se tiene que sentir muy bien y agradecida de lo que cada uno es. De ahí viene la satisfacción, la sensación de gozo y plenitud de quererse a uno mismo”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí