Antes de los premios, los éxitos de taquilla y los aplausos, Ben Affleck y Matt Damon eran solo dos chicos soñando con actuar. Y uno de esos primeros pasos los llevó, nada menos, que al rodaje de la película Field of Dreams (El campo de los sueños), junto a Kevin Costner. Bueno... al menos, cerca de él.

En una reciente entrevista en Jimmy Kimmel Live!, Affleck recordó con humor y algo de autocrítica su fugaz participación como extra en la película de 1989. Según contó, él y Damon, también de Boston y su mejor amigo desde siempre, estaban emocionadísimos por formar parte del rodaje en el mítico estadio Fenway Park.

“Fuimos porque queríamos ser actores desde muy jóvenes”, explicó. “Había una directora de casting local en Boston que nos conocía y, cuando una película necesitaba extras, ahí estábamos nosotros.”

Ben Affleck y Matt Damon en 1998. | Crédito: HAL GARB / AFP ×

Para Ben, ver a Kevin Costner en persona fue como presenciar a una leyenda viviente. “Fue como ver a Dios. Él y James Earl Jones”, dijo entre risas.

Durante dos días, los futuros ganadores del Oscar se sentaron en las gradas, observando cada movimiento y absorbiendo el ambiente cinematográfico. Aunque no tenían líneas ni protagonismo, para ellos era un sueño cumplido.

¿Costner los recuerda? Affleck cree que no

Y aquí es donde la anécdota toma un giro divertido. A principios de mayo, Kevin Costner, de 70 años, también visitó el show de Kimmel y dijo recordar a los dos jóvenes entusiastas en las gradas: “De alguna manera, se acercaron a mí”

Según Costner, incluso llegó a hablar con ellos entre escenas: “Estaba hablando con ellos, y era evidente que tenían una visión muy clara de lo que querían hacer, y miren lo que han logrado con sus carreras. ¡Increíble!”.

Pero Affleck, riéndose, puso en duda esa memoria: “Kevin está siendo amable al decir que nos recuerda, porque no éramos memorables”, confesó. “Éramos simplemente unos pesados, ¿sabes? Había mucha gente ahí. Es lindo que lo diga, pero estoy casi seguro de que solo recuerda a los actores con líneas.”

Ben Affleck y Matt Damon actuando como extras en la película Field of Dreams (1989). | Crédito: Captura Jimmy Kimmel Live ×

Lo que sí recuerda claramente Affleck fue un momento muy especial: ver a Kevin Costner tomando práctica de bateo en el mismo Fenway Park. “Le pegó varias pelotas al Green Monster. Incluso sacó una del estadio”, contó con admiración.

Field of Dreams fue la primera película en la que coincidieron Affleck y Damon. Desde entonces, han compartido pantalla y créditos en más de una docena de películas, entre ellas Good Will Hunting (1997), que les dio su primer Oscar, y más recientemente The Last Duel, Air y el próximo drama Animals.