Brad Pitt, debido a su gran trayectoria como actor, se ha convertido en el ídolo de muchos. Pero lo más llamativo es que no son pocas las personas que, tras haber trabajado con él, se han llevado una buena impresión de su manera de ser. Precisamente, el mes pasado te conté que Javier Bardem habló maravillas de la relación que tuvieron mientras grababan ‘F1’. Ahora te comento que Logan Lerman se animó a revelar el gran concepto que tiene del artista. Todo a raíz de también haber compartido pantalla con la estrella del cine.

Por si no estabas enterado, Logan y Brad trabajaron juntos en la película ‘Fury’ de 2014, y justo esa experiencia fue recordada por el joven actor durante su conversación con Martin Short para un artículo en Interview Magazine, a raíz de estar en la etapa de promoción de la cinta ‘Oh, Hi!’.

“Trabajamos juntos y nos hicimos amigos”

“Brad es el mejor”, comenzó diciendo Logan Lerman. “Conocí a Brad de pequeño, como fan en un restaurante. Vestía pantalones y camisas de cuero. Era la persona más genial que había visto en mi vida. Luego trabajamos juntos y nos hicimos amigos”, aseguró después.

Logan Lerman y Brad Pitt en el estreno en Los Ángeles de ‘Bullet Train’ de Columbia Pictures en el Regency Village Theatre el 1 de agosto de 2022. (Foto: Kevin Winter / GA / The Hollywood Reporter vía Getty Images)

“Es agradable conocer gente que admiras y que no es exigente ni particular. Solo quiere hacer algo grandioso”, continuó el joven artista, que también recalcó que la experiencia que tuvo con Brad Pitt no la ha vivido siempre con otras estrellas del cine.

Logan Lerman es un actor estadounidense que nació el 19 de enero de 1992. (Foto: Amanda Edwards / Getty Images for Film Independent)

“Era tan generoso”

“He trabajado con algunas personas —cuyo nombre no revelaré— que no son así”, indicó. A raíz de esas palabras, Martin Short bromeó: “Anda ya. Nómbralas”. Pero Logan Lerman se mantuvo firme. “No lo haré, pero ¿no sería divertido si empezara a criticar a toda la gente desagradable con la que he trabajado?”, bromeó. “Pero Brad era tan generoso”, subrayó.

¿De qué trata ‘Fury’?

Cabe mencionar que en la película ‘Fury’, Logan Lerman y Brad Pitt compartieron el protagonismo junto a Shia LaBeouf, Michael Peña, Jon Bernthal y Jason Isaacs Fury. Además, es necesario decir que la cinta en cuestión es un drama bélico que sigue a los soldados estadounidenses que operan un tanque en Alemania en las semanas previas a que la Alemania nazi se rindiera y pusiera fin al teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial, según People.

Las películas más destacadas de Brad Pitt

‘Once Upon a Time in Hollywood’

‘Troya’

‘El Curioso Caso de Benjamin Button’

‘Sr. y Sra. Smith’

‘Guerra Mundial Z’

‘Fury’

‘El Asesinato de Jesse James por el Cobarde Robert Ford’

‘El Club de la Lucha’

‘Siete’

‘Malditos Bastardos’

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí