Desde el domingo 28 de septiembre, nada volvió a ser igual para Bad Bunny, pues desde que se conoció que es el artista confirmado para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026 las críticas no han tardado en llegar así como las peticiones para intercambiarlo por otro cantante. Frente a esto también ha recibido el apoyo de Jennifer Lopez y ahora de Shakira, con quienes compartió escenario en 2020 cuando ellas fueron las encargadas de llevar la música al partido final del campeonato de la National Football League (NFL). Aquí los detalles del potente mensaje que envió la colombiana.

Benito Antonio Martínez Ocasio hizo frente a los cuestionamientos y durante su monólogo bilingüe en su regreso como presentador de “Saturday Night Live”, en su temporada 51, afirmó estar muy emocionado de hacer el Super Bowl porque “sé que la gente en todo el mundo que ama mi música también está feliz” y recalcó que el logro es de toda la comunidad latina. “Especialmente a todos los latinos y latinas en el mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos nosotros. Nuestras huellas y nuestra contribución en este país, nadie podrá quitárnoslas o borrarlas”, afirmó para luego lanzar una broma a quienes no dominan el idioma español. “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”, dijo de forma sarcástica, desatando las risas de los presentes.

Sumado a esto, durante su participación en el programa ‘Today’, hace unas semanas, donde habló sobre su protagónico en la película ‘El beso de la mujer araña’ (‘Kiss Of The Spider Woman’), Jennifer Lopez dijo que cuando estuvieron en el Super Bowl “nos la pasamos increíble. Fue un momento cultural” y no pudo evitar opinar sobre lo que será la participación del ‘Conejo malo’ el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. “Creo que está a punto de dejar a todos con la mente abierta (…) Es uno de los mejores artistas del mundo en este momento. Probablemente el mejor (…) Estoy súper emocionada de que la gente que piensa así lo vea, porque creo que se llevarán una grata sorpresa (…) Su música trasciende el lenguaje. Es increíble lo que ha hecho. Hizo algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida, y estoy muy emocionada por él. Me emocioné cuando actuó con nosotros en el Super Bowl y estoy emocionada por ver lo que hará. Ofrece un espectáculo fantástico, es un artista increíble”.

Shakira se sumó a la lista de celebridades que desean ver a Bad Bunny encabezando el próximo 8 de febrero de 2026 el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX. (Foto: @badbunnypr / Instagram)

Shakira apoya a Bad Bunny como estrella del Super Bowl

En medio del anuncio del doble aniversario histórico de la cantante por los 30 años de ‘Pies Descalzos’ y 20 años de ‘Fijación Oral’, no solo Spotify compartió un preview exclusivo donde la colombiana, Ed Sheeran y Beéle interpretan una nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’, uno de los mayores himnos de su carrera, sino que la propia Shakira se animó a recordar su paso por el Super Bowl y apoyar así a Bad Bunny como el show de medio tiempo para el 2026.

En 2020, Bad Bunny acompañó a Shakira y Jennifer Lopez en el 'halftime show' del Super Bowl LIV en Florida. (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

En 2020 junto a Jennifer Lopez, la ganadora del Grammy pudo interpretar algunos de sus mayores éxitos, incluidos “She Wolf” y “Whenever, Wherever” y, cuando el ‘Conejo Malo’ subió al escenario cantaron juntos y en español el tema “Chantaje”. “Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluso tener parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz. … La aceptación de la música en español como parte de la corriente principal ha avanzado muchísimo desde mis inicios. Espero, y me gusta pensar, que todas las veces que mi música se encontró con resistencia o desconcierto en el mundo angloparlante antes de ser aceptada ayudaron a forjar el camino hasta donde estamos ahora", dijo en entrevista con Variety.

Agregó que “estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también cuán importante y universal se ha vuelto la música en español a nivel mundial, pueda actuar en el escenario más grande del mundo (…) Es el momento perfecto para una actuación como esta".

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí