‘One Battle After Another’ es la más reciente película de Leonardo DiCaprio, y Billy Zane, su coprotagonista en ‘Titanic’, ya la vio. A él tanto le gustó la cinta que hace poco se animó a halagar a su colega por su trabajo en la misma. Para que no te quedes sin saber lo que expresó exactamente, lee esta nota hasta el final.

Resulta que Zane asistió al programa Today y ahí le preguntaron sobre cómo fue su reencuentro con DiCaprio, puesto que ambos se reencontraron en el estreno del ya mencionado filme en Hollywood el lunes 8 de septiembre. En ese entonces, el artista indicó que “fue una reunión divertida”, pero también se animó a destacar el buen desempeño de su amigo interpretando a ‘Bob Ferguson’.

Billy Zane es un actor y director estadounidense. (Foto: Valery HACHE / AFP) / VALERY HACHE

“‘One Battle After Another’ es genial”

“Su nueva película es maravillosa. ‘One Battle After Another’ es genial”, aseguró. “Y cada vez (Leonardo) mejora más. Es genial ver su trabajo. Todos en esa película son geniales”, añadió Billy Zane, quien segundos más tarde indicó que cree que después de mucho tiempo compartió con su colega en las afueras del TCL Chinese Theatre.

Leonardo DiCaprio es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Y reencontrarme con él en la alfombra roja del Chinese… Seguro que nos hemos visto mucho desde la película, pero desde entonces, creo que fue nuestro estreno (de ‘Titanic’), no habíamos pasado tiempo frente a ese edificio, y supongo que eso fue lo que emocionó a mucha gente”, señaló.

Los papeles que tuvieron Billy Zane y Leonardo DiCaprio en ‘Titanic’

Por si te preguntas cuál fue el papel de Billy Zane en ‘Titanic’, pues te cuento que él interpretó al arrogante ‘Cal Hockley’, quien estaba comprometido con el interés amoroso de ‘Jack Dawson’ (Leonardo DiCaprio): ‘Rose DeWitt Bukater’ (Kate Winslet).

