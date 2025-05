Cada 10 de mayo, en México, se celebra el Día de la Madre. A raíz de esa festividad que se celebra hoy en el mencionado país norteamericano, te cuento que Christian Nodal hace poco expresó sin problemas el gran amor que siente por su madre Cristy Nodal, asegurando que ella fue la que le ha dado toda la fuerza que él tiene.

Para el nacido y criado en Sonora, su progenitora es un pilar fundamental en su vida. Todo lo que ha llegado a conseguir a nivel profesional se lo debe a ella y por eso siempre estará agradecido con la mujer que lo trajo a este mundo.

“Mi mamá es la persona que me ha dado toda la fuerza heredada que tengo en mí. ¿Por qué? Porque es una persona que ha pasado por tantas adversidades. Se ha caído, se ha levantado”, aseguró el cantante, de acuerdo a información brindada por la revista Q.

Su madre nunca le cubrió sus travesuras

“Y siempre ha visto por su familia, y especialmente, puntualmente, por sus hijos, y nos sacó adelante a todos a pesar de su corta edad. Cuando me tuvo a mí era, pues, una niña de 17 años, 16 años”, agregó el artista, que también habló sobre el hecho de que ella nunca le llegó a cubrir sus travesuras.

Christian Nodal compartiendo un momento de felicidad junto a su madre Cristy (Foto: @cristy_nodal / Instagram) ×

“Nunca me solapó cosas porque no había cosas que solapar. De verdad. Creo que era más mi abuela, por ejemplo, o mi bisabuela, que siempre me consintieron, pero mi mamá siempre se mantuvo real y bien firme, sobre todo en el sentido de educación, de valores, y demás, y siempre fue muy firme”, sostuvo el esposo de Ángela Aguilar.

Christian Nodal, que ha ganado fama en el mundo de la música por sus canciones y su voz, también subrayó que fue gracias a su madre Cristy Nodal aprendió a cantar. Ella fue quien le brindó las bases y el ejemplo para esforzarse todos los días.

Christian Nodal es un músico, cantante y compositor mexicano que es muy conocido por popularizar el ‘mariacheño’, un género de fusión entre la música mariachi y norteña. (Foto: Patricia J. Garcinuno / Redferns / Getty Images) ×

“Yo me siento feliz de que ella se sienta orgullosa. Creo que es el orgullo más grande que uno también puede tener como hijo en la cuestión familiar, el poder devolver todo el amor que nos dan, todo el tiempo que nos dedican, todo lo que batallan por nosotros. Yo les he hecho pasar muchos corajes, tristezas, dolores y demás. Y el devolverle eso, para mí, es lo más bonito”, sentenció el artista, que no hace mucho fue noticia por la nueva canción de su esposa, ‘El Equivocado’, que es un tema donde ella defiende su amor por él.