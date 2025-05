Cuando hablamos de películas relacionadas a las artes marciales, definitivamente tenemos que mencionar a Jackie Chan, que es alguien que se ha caracterizado por protagonizar cintas llenas de acción, aprovechando su gran habilidad para las peleas. Él se ha convertido en una figura sumamente importante en el mundo del cine y, a sus 71 años, ha indicado que realizará acrobacias en filmes hasta el día de su retiro.

¿Dónde brindó esa declaración? Pues en una entrevista de portada abril/mayo con Haute Living. Ahí recalcó que realizar sus escenas de riesgo es algo que lo caracteriza y que el no hacerlo sería ir en contra de lo que es. Sin duda, ama lo que hace.

“Todo está en el corazón y el alma”

“Claro, siempre hago mis propias acrobacias. Es lo que soy. Eso no cambiará hasta el día de mi jubilación, ¡que nunca será!“, expresó el actor entre risas. “Cuando lo has hecho durante 64 años seguidos, ya no hay preparación física. Todo está en el corazón y el alma. Es memoria muscular”, agregó.

Más adelante, Jackie Chan indicó que las secuencias de acción han avanzado bastante tecnológicamente hablando. “Antes, la única opción que teníamos era estar ahí y saltar. Eso era todo. Hoy, con las computadoras, los actores pueden hacer de todo, pero siempre hay una sensación de realidad que se pierde”, recalcó.

A su vez, precisó que la ayuda de la tecnología puede ser un arma de doble filo. Y es que, a su entender, “por un lado, los actores se vuelven cada vez más capaces de hacer acrobacias imposibles con la ayuda de la tecnología, y, sin embargo, por otro lado, el concepto de peligro y límite se vuelve borroso y el público se vuelve insensible (a ello)”.

“Pero no animo a nadie a arriesgar su vida haciendo acrobacias como las que yo hice. Es realmente demasiado peligroso”, precisó el actor. Si te preguntas qué películas suyas son muy recordadas por sus fans debido a las acrobacias que realizó en las mismas, te menciono ‘Proyecto A’, ‘Police Story 2’, ‘Police Story 3: Supercop’, ‘El maestro borracho’ y ‘El maestro borracho II’. Dicho ello, ya tienes qué ver este fin de semana.