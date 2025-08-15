Vuelve al Hollywood Bowl dos décadas después y no lo hace solo, sino acompañado de sus hijos Ángela y Leonardo. Este 15 y 16 de agosto, el cantante Pepe Aguilar se presenta en el famoso anfiteatro en el distrito de Hollywood en Los Ángeles, California, no solo para mostrar lo mejor de su música, sino para celebrar con el público latino y demostrarles su apoyo, en especial a los inmigrantes que están siendo afectados por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Él tiene un poderoso mensaje que compartir y está decidido a mantener vigente su compromiso con una gran acción que llega de la mano de su disco ‘Mi suerte es ser mexicano’ y su tema ‘Corrido de Juanito’. Aquí te explico de qué se trata.

Y es que es consciente del ambiente hostil que enfrentan los migrantes en el país luego que Donald Trump asumiera el gobierno y afirmó que no dejará de cantar ni de recordar a la gente de “lo que tiene que estar orgullosa”. Por eso, al ritmo de mariachi, seguirá dando un discurso de orgullo a sus raíces.

El apoyo a los mexicanos frente a las redadas de ICE

“Cuando pasan estas deportaciones, estos actos de intolerancia a las diferencias, pues yo me presento a caballo… Esa es mi manera de hacer una resistencia, creando conciencia y recordando que esto también existe”, explicó en entrevista con la agencia EFE el cantante de 57 años nacido en Texas.

Para él su mejor “arma” contra la intolerancia es presentarse a caballo con su música mexicana ya que “no podemos parar” frente a los operativos que se intensificaron desde junio en distintos lugares de California.

Pepe Aguilar, se presentó en el Hollywood Bowl por primera vez hace dos décadas y ahora lo hará con sus hijos Ángela y Leonardo. (Foto: @pepeaguilar_oficial / Instagram)

El compromiso de Pepe Aguilar con los migrantes

Afirmando que “necesitamos aferrarnos más a saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus abuelos…” para hacer frente al autoritarismo, el cantante expresó su compromiso con la comunidad migrante y reveló que donará las ganancias de su disco ‘Mi suerte es ser mexicano’ y su tema ‘Corrido de Juanito’ a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) para cubrir gastos legales de migrantes indocumentados.

De esta manera, no solo busca destacar con un papel como embajador de la música mexicana, sino como una voz de apoyo y resistencia para la comunidad migrante en Estados Unidos.

Pepe Aguilar está donando las ganancias de su disco de estudio a una organización pro inmigrante. (Foto: @pepeaguilar_oficial / Instagram)

“Cada quien tiene que hacer su parte y por eso estamos haciendo la nuestra. Le debo muchísimo al público de Estados Unidos, la mitad de mi carrera, apenas estoy empezando a hacer cosas, es el principio. Mucha gente piensa que estoy aprovechándome y alguna gente dice que ‘tú eres nacido en EE.UU. qué te metes’, sí nací en Estados Unidos porque mis padres estaban de gira cantando música mexicana y en México aprendí en el rancho la cultura. Para mí es definitivamente importante sostener eso, mostrarlo, educar a la gente que no lo conoce a través de la música. Esa es mi manera de contribuir y hacer que no se nos olvide en este país el lugar que tenemos como raza (…) Todo el dinero se está yendo a CHIRLA y vamos a seguir ayudando y diciéndolo porque va ayudar mucho más la conciencia que cree al decir estas cosas a lo que pueda sacar de dar todo lo que gane en mi disco”, agregó en entrevista con Univision Los Ángeles.

Pepe Aguilar destina fondos de su disco para ayudar inmigrantes afectados por las redadas

