La serie ‘Glee’ marcó a toda una generación con sus historias musicales y sus personajes, pero también quedó vinculada a una serie de tragedias que golpearon a su elenco y equipo de producción. La muerte de tres de sus actores principales alimentó durante años las especulaciones sobre una supuesta maldición que rodearía a la ficción. Ahora, Jenna Ushkowitz, quien interpretó a Tina Cohen-Chang, decidió pronunciarse sobre estos comentarios y cuestionó la manera en que algunas personas hablan de las pérdidas que han vivido sus antiguos compañeros.

¿Qué dijo Jenna Ushkowitz sobre la supuesta maldición de ‘Glee’?

Durante una entrevista con el podcast ‘We Need to Talk with Paul C. Bronson’, la actriz de 40 años fue consultada sobre la llamada “maldición de Glee”. El presentador mencionó que ocho personas vinculadas al elenco y al equipo de producción de la serie habían fallecido desde su estreno.

Ushkowitz explicó que, al tratarse de una producción con un reparto y un equipo numerosos, es inevitable que algunas personas mueran con el paso del tiempo. “Es un elenco y un equipo muy grandes, así que vamos a perder gente. Es la vida, ¿verdad?”, respondió.

Jenna Ushkowitz, actriz de 'Glee', calificó de crueles las especulaciones sobre quién podría ser la próxima víctima. | Crédito: AFP / ANGELA WEISS

Sin embargo, la actriz fue más contundente al referirse a quienes interpretan estas tragedias como parte de una supuesta maldición.

“Mi respuesta a la maldición de Glee, como siempre lo ha sido, es que somos humanos. Y escuchar que la gente ve esto como una maldición colectiva y se pregunta: ‘¿Quién sigue?’ es muy cruel”, expresó.

También cuestionó que algunas personas comenten sobre estas muertes desde sus computadoras sin pensar en el dolor de quienes conocieron a los fallecidos.

“Perdimos amigos. Hay personas que están de duelo por ellos. Esto no es algo como: ‘¿Quién sigue? Esto es un juego’. No lo es”, agregó.

¿Qué actores de ‘Glee’ fallecieron?

La supuesta maldición de la serie cobró notoriedad después de la muerte de tres integrantes de su elenco principal: Cory Monteith, Mark Salling y Naya Rivera. Sus fallecimientos ocurrieron en circunstancias diferentes y dejaron una profunda huella entre sus compañeros y seguidores.

Cory Monteith: el actor que interpretó a Finn Hudson falleció el 13 de julio de 2013, a los 31 años, por una sobredosis de heroína.

el actor que interpretó a Finn Hudson falleció el 13 de julio de 2013, a los 31 años, por una sobredosis de heroína. Mark Salling: quien dio vida a Noah “Puck” Puckerman, murió el 30 de enero de 2018, a los 35 años. Su fallecimiento ocurrió semanas antes de que recibiera sentencia por posesión de pornografía infantil.

quien dio vida a Noah “Puck” Puckerman, murió el 30 de enero de 2018, a los 35 años. Su fallecimiento ocurrió semanas antes de que recibiera sentencia por posesión de pornografía infantil. Naya Rivera: la actriz que interpretó a Santana López murió el 13 de julio de 2020, a los 33 años, tras ahogarse accidentalmente durante un paseo en bote con su hijo en el lago Piru, en California.

Además de estas tres figuras del reparto, también fallecieron integrantes del equipo de producción de la ficción.

Cory Monteith, Mark Salling y Naya Rivera fueron los tres integrantes del elenco que fallecieron. | Crédito: AFP / VALERIE MACON

¿Qué dijo Kevin McHale sobre las muertes del elenco de ‘Glee’?

Jenna Ushkowitz no ha sido la única integrante del reparto que ha cuestionado las referencias a una supuesta maldición. En julio, Kevin McHale, quien interpretó a Artie Abrams, también se pronunció sobre los comentarios que relacionan las muertes de sus compañeros con una especie de sacrificio o fenómeno sobrenatural.

A través de una publicación en X, el actor criticó duramente a quienes utilizan estas tragedias para alimentar teorías sobre la serie.

“Dejen que me desconecte hoy porque la forma en que demasiados de ustedes hablan de personas reales que han fallecido como un ‘sacrificio’ o una ‘maldición’ en relación con un programa de televisión es absolutamente diabólica y está desconectada de cualquier tipo de humanidad o realidad”, escribió.