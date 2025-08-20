Christian Nodal sigue en el ojo de la tormenta tras su última entrevista con la periodista Adela Micha. Aunque el cantante tuvo la ocasión perfecta para aclarar temas relacionados a su esposa, Ángela Aguilar , y a la rapera argentina Cazzu , ha sido muy cuestionado por las respuestas que brindó sobre su actual relación con su hija Inti.

Desde que finalizó su relación con la artista argentina para iniciar, en cuestión de días, su tan criticado noviazgo con Ángela Aguilar, el intérprete de ‘Adiós Amor’ no ha tenido mucha cercanía con su única hija, pero decidió explicar las verdaderas razones.

Nodal asegura que la razón principal por la que no pasa más tiempo con Inti es la distancia. Según el cantante de música regional mexicana, implica muchas horas viajar Argentina, país donde Cazzu está residiendo actualmente.

Christian Nodal afirma que es "complicado" viajar hacia Argentina para visitar a su hija Inti. (Crédito: @nodal / Instagram)

“Claro, hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero son de 12 a 17 horas para llegar. Cuando estábamos juntos (con Cazzu), viajábamos siempre que era posible, sobre todo antes del embarazo. Así es muy difícil de coincidir”, respondió.

El artista de 26 años ha expresado que su apretada agenda laboral le impide en cierta forma realizar los viajes necesarios para visitar a Inti, ya que las horas de vuelo le haría perder “días clave” de trabajo. No obstante, aseguró que siempre estará presente cuando su hija lo necesite .

“Mi hija siempre va a tener todo de mí. Nunca le va a faltar papá, ni la parte económica de la que tanto se ha hablado”, dijo.

Nodal aseguró que no le faltará "nada" a su hija Inti. (Crédito: @nodal / Instagram)

¿Cuánto dinero la está dando Nodal a Cazzu para la manutención de su hija Inti?

Este es un factor que ha generado fuertes críticas hacia Christian Nodal, ya que el monto revelado que destina a su hija Inti no sería suficiente, según declaraciones de la propia Julieta Cazzucheli.

Hasta el 22 de julio del 2024, el Diario de Nueva York informó que Cazzu exigió “un pago de US$135,000 por el concepto de manutención de Inti. No obstante, Nodal apeló al considerar que este monto era “exagerado” y, finalmente, ganó la disputa.

Ahora, el artista mexicano estaría aportando un total de US$7,000 para solventar los gastos que requiere su hija. Por el momento, Cazzu no ha iniciado un proceso legal para modificar este monto; es más, aseguró que está en las condiciones económicas para asumir dichos gastos.

“Para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, declaró Cazzu.

