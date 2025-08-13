Luego de que se mostrara el nuevo traje que tendrá el ‘Hombre Araña’ en ‘Spider-Man: Brand New Day’, se estuvo esperando que Tom Holland, quien interpreta al mencionado superhéroe de Marvel, diera unas declaraciones sobre la película, y ese momento al fin llegó. Hace poco el actor habló acerca de su experiencia grabando la cinta con fans en Escocia. Sus palabras te las daré a conocer aquí.

Para ir directo al tema, te informo que el artista compartió un video en su cuenta oficial de Instagram (@tomholland). En dicho clip, él aparece interactuando con varios fanáticos en Escocia (según People), mientras graba una secuencia de acción con un vehículo blindado en movimiento.

“Sí, me siento bien, tío”, se le escucha decir a Tom Holland en voz en off durante el video, que también permite verlo conversando con el director de ‘Spider-Man: Brand New Day’, Dustin Daniel Cretton. “Es el primer día, mi cuarto primer día en ‘Spider-Man’”, dijo después el actor, haciendo referencia que la nueva cinta viene a ser la cuarta película en solitario de él siendo el ‘Hombre Araña’.

“Voy a dar lo mejor de mí”

“Es curioso. Ponerse el traje se siente diferente esta vez, de alguna manera”, manifestó más adelante. “También es la primera vez que tenemos fans en el set el primer día, así que es muy emocionante compartir esto con ellos. Tenemos algunas caras conocidas en el set. Voy a dar lo mejor de mí y espero que salga bien. Sin presión”, sentenció.

Cabe mencionar que, de acuerdo a People, Tom Holland comenzó a filmar escenas de ‘Spider-Man: Brand New Day’ en Glasgow, Escocia, a comienzos del mes de agosto. Un dato también importante es que en la nueva cinta también estará su novia Zendaya, quien en el Universo Cinematográfico de Marvel interpreta a ‘MJ’.

Estas son todas las películas estrenadas de Tom Holland interpretando a ‘Spider-Man’

‘Captain America: Civil War’ (2016)

‘Spider-Man: Homecoming’ (2017)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Spider-Man: Far From Home’ (2019)

‘Spider-Man: No Way Home’ (2021)

