Selena Gomez, gracias a su gran capacidad actoral y su enorme talento para la música, ha ganado fama a nivel internacional. Es por esa razón que cada cosa que se anima a contar sobre su vida da la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Dicho ello, te cuento que hace poco reveló que cuando tenía 5 años se ‘enamoró’ de un artista. ¿Quieres saber a quién mencionó? Entonces no te vayas de esta nota.

La actriz y cantante no dio esa información a través de una publicación en una red social, si no durante su participación en el programa GOAT Talk de Complex, el cual se puede apreciar sin problemas en un video compartido en YouTube. Ahí ella tuvo la oportunidad de conversar con Karol G. Sí, la famosa cantante colombiana del género urbano.

Ambas estrellas de la música, en aquel show, hablaron sobre distintos temas. Uno de ellos estuvo ligado a sus raperos GOAT (los más grandes de todos los tiempos). Es así como Selena Gomez se animó a revelar sus favoritos. “Uno de los míos era Eminem, solo porque crecí escuchándolo”, dijo al inicio.

Selena Gomez es una cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y filántropa estadounidense. (Foto: Kristina Bumphrey / Variety vía Getty Images)

“Mi padre era DJ, así que remezclaba todo tipo de canciones, y cada vez que era una canción de Eminem, me emocionaba muchísimo”, agregó la intérprete de ‘Sunset Blvd’, un éxito que forma parte de su último álbum musical ‘I Said I Love You First’, el cual trabajó con su futuro esposo Benny Blanco.

Lo llamativo llegó después de ese pequeño relato, ya que preguntó: “¿Puedo contarte el primer chico del que me enamoré, Ice Cube?”. Aquella interrogante dejó atónita a Karol G, quien segundos más tarde aseguró que él “es increíble”.

Ice Cube es un rapero y actor estadounidense que nació el 15 de junio de 1969. (Foto: Santiago Felipe / Getty Images)

“Pensé que me protegería”

“Me enamoré muchísimo de él cuando tenía unos 5 años. Es muy extraño, pero pensé que me protegería”, indicó después Selena Gomez, que aclaró: “Lo digo simplemente desde mi infancia”. Si te interesa ver la conversación que tuvieron ambas estrellas de la música, aquí te dejo el video para que lo aprecies.

Canciones destacadas de Ice Cube

‘It Was a Good Day’

‘You Know How We Do It’

‘Fuck Tha Police’

‘You Can Do It’

‘Check Yo Self’

‘Hoo-Bangin’

‘Friday’

‘Gangsta Rap Made Me Do It’

‘Straight Outta Compton’

‘No Vaseline’

‘Hello’

‘Gangsta Nation’

